Registrato morto | neonato si muove | lasciato nella cella frigorifera per non cambiare i

Fonte : fanpage

(Di sabato 5 ottobre 2019) Due medici sono stati denunciati in Kazakistan e accusati di infanticidio per avermorire un. Il piccolo, che era nato "", aveva mosso improvvisamente una gamba ma loro, noncuranti del segnale di vita, lo avevano ripostoper defunti per non "i documenti". Il ministro della Sanità locale: "Mi scuso con la famiglia".

eyesofafighter : Raga quando hanno registrato questa prova, io sono morto veramente. #staseratuttoepossibile -