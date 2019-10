LIVE Trento-Sassari 0-0 basket | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | inizia la partita!

Fonte : oasport

(Di sabato 5 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:28 Le due squadre hanno finito il riscaldamento ed ora sta risuonando l’Inno di Mameli. 20:25 Cinque minuti all’inizio della partita, tutto pronto per cominciare al Pala. 20:20 I sardi vogliono migliorare la già splendida annata passata e si affideranno al nuovo arrivato Dwayne Evans, giunto dall’Ulm per sostituire Rashawn Thomas, mentre la Dolomiti ha riconfermato la stella Aaron Craft, cambiando invece in panchina con l’arrivo di Brienza a sostituire la colonna portante Buscaglia (nove anni ada coach) 20:15 I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono invece ancora imbattuti in stagione con la vittoria nella Supercoppa Italiana a Bari su Venezia all’overtime e con i successi in campionato contro Varese fuori casa per 74-52 e per 99-79 contro Pesaro al PalaSerradimigni. 20:10 I padroni di casa ...

Pianeta_Basket : LIVE Lega A - Trento e Sassari si sfidano per tenere l'imbattibilità - giovannacorno : RT @astronavemusica: Ecco le nostre foto della tappa a #Storo (#Trento) del #BluesAndLoveSummerTour2019 di #Noemi -> - LemaBas : RT @gVallortigara: Focus Live a Trento: il senso del tempo -