Calcio,anticipo VeronaSampdoria 20

Il Verona batte 2-0 una spenta Samp. Sfida tra due squadre a caccia di punti Al 9'è il Verona a marcare con un imperioso stacco di testa di Kumbulla.I padroni di casa insistono in avanti mentre i blucerchiati non riescono da alzare il baricentro. A fine primo tempo grande serpentina di Amrabat che serve Stepinski, ma Audero devia. Al 56' ci prova Pessina. La Samp si sveglia e ha occasioni con Caprari (68') e Quagliarella (74') ma è il Verona a raddoppiare con Veloso (81'). Per i doriani,ultimi in classifica, è buio pesto.(Di sabato 5 ottobre 2019)