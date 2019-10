Uomini e Donne | Er Faina pubblica gli screenshot | disintegrata Tina Cipollari? Cosa si

Filippo Nardi torna a parlare di Uomini e Donne : “Ci andrei subito” : Uomini e Donne, Filippo Nardi ripensa al Trono Over: la rivelazione Filippo Nardi, in queste ultime settimane, ha fatto molto parlare per alcuni gossip circolati on line sul suo conto inerenti a un presunto flirt con Barbara d’Urso. Flirt smentito dai diretti interessati, i quali hanno dichiarato di essere solo amici. L’uomo ha inoltre rivelato di essere single, anche se non ha messo da parte le speranze di trovarsi una compagna. E ...

Uomini e Donne - la confessione della dama su Riccardo Guarnieri : Abbiamo lasciato Riccardo Guarnieri del trono over con un dietrofront inaspettato. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano infatti che a sorpresa il cavaliere di Taranto ha fatto un grande passo in avanti nei confronti di Ida Platano. Dopo aver assistito al racconto della sua ex fidanzata sul bacio dato ad Armando, nel corso dell’ultima registrazione Riccardo ha deciso di consegnare alla donna una lettera. Attraverso questo lungo ...

“Gravidanza dura - una pericolosa infezione”. Uomini e Donne - ansia per Diletta Pagliano. Cosa sta succedendo : Poche come Diletta Pagliano hanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. La sua storia con Leonardo Greco aveva fatto sognare. Insieme infatti erano riusciti ad appassionare l’intero pubblico di Canale 5 con la loro storia d’amore, arrivata poi al capolinea in maniera a tratti inaspettata. Diletta Pagliano sembrava smarrita poi ha ritrovato, in seguito, la serenità e l’amore a fianco di Alessandro. Una storia bellissima ...

Uomini e donne - lite furiosa tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina : ‘Te la faccio pagare’ : Puntata a dir poco infuocata quella di Uomini e donne in onda giovedì 3 ottobre. Ospite in studio Damiano ‘Er Faina’ con la fidanzata Sharon direttamente da Temptation Island Vip, e per Tina Cipollari questa è l’occasione giusta per chiarire vecchi attriti. Damiano infatti alcuni anni fa ha realizzato un video contro l’opinionista che sostiene che ad essere stato offeso sarebbe stato anche uno dei suoi figli, ...

Uomini e Donne - Diletta Pagliano : gravidanza dura per l’ex corteggiatrice : Uomini e Donne, gravidanza difficile per Diletta Pagliano: nessun rapporto con Leonardo Greco Diletta Pagliano è sicuramente una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. I telespettatori che seguono da sempre il noto programma di Maria De Filippi conosceranno sicuramente il percorso portato avanti con Leonardo Greco. Insieme sono riusciti ad appassionare l’intero pubblico […] L'articolo Uomini e Donne, Diletta Pagliano: ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Javier ritorna - Giulio Raselli furioso : Uomini e Donne Anticipazioni oggi: Javier Martinez chiede scusa a Sara Tozzi L’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne vedrà in onda il Trono Classico. Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche saranno al centro della puntata del venerdì che inizierà con un colpo di scena: Javier Martinez tornerà nel salotto di Maria De Filippi per dire la sua dopo la segnalazione che ha portato Sara ad eliminarlo. ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 ottobre : torna Javier ma Sara.. - Trono Classico - : Uomini e Donne torna in onda oggi, 4 ottobre, con una nuova puntata del Trono Classico: Javier torna da Sara, Giulio Raselli furioso...

Riccardo Guarnieri snobbato da Veronica Ursida a Uomini e Donne? : Uomini e Donne, Trono Over: Veronica fa una confessione su Riccardo Guarnieri Veronica Ursida è entrata nel Trono Over di Uomini e Donne come uno tsunami. Bellissima ed elegante, la wedding planner in poche puntate è riuscita a incantare diversi cavalieri del parterre, ottenendo numeri e richieste di appuntamento. La bionda protagonista di Uomini e Donne ha fatto però una confessione inaspettata su Riccardo Guarnieri con il quale in queste ...

Uomini e Donne oggi : un ritorno inaspettato - Sara dubbiosa : oggi Uomini e Donne, Trono Classico: Javier torna a corteggiare Sara, lei non lo vuole Dopo aver parlato delle prime due coppie di Temptation Island Vip e dopo aver visto le esterne di Veronica con i due tronisti, al Trono Classico di Uomini e Donne si passa a parlare delle due Donne. Giulia è uscita […] L'articolo Uomini e Donne oggi: un ritorno inaspettato, Sara dubbiosa proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - ex del Trono Classico : “La gravidanza è stata dura” : Uomini e Donne, ex corteggiatrice: “Dopo l’incidente la gravidanza è stata dura” Al settimanale Uomini e Donne Magazine Diletta Pagliano, una delle corteggiatrici più belle mai apparse nel programma, ha raccontato il suo momento buio accompagnato, però, da una luce sempre radiosa: quello dell’amore per il suo compagno e per il figlio (Thomas) che arriverà a breve. “Non vedo l’ora che nasca” ha ...

Uomini e donne - Coccia replica alle accuse della Cipollari : 'Non ho insultato nessuno' : La puntata di Uomini e donne trasmessa il 3 ottobre resterà negli annali del programma per il duro scontro avvenuto tra Tina Cipollari e Damiano Coccia 'Er Faina'. L'opinionista ha tirato in ballo un video pubblicato alcuni anni fa dall'influencer che l'aveva criticata pesantemente, soprattutto a causa del suo peso. Ne è nata una vera e propria rissa che ha reso necessario l'intervento di Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi per stemperare gli ...

Robert De Niro denunciato dalla sua ex assistente : “Mi chiamava pu****a - non accetta che Uomini e donne vanno trattati allo stesso modo” : La chiamava “puttana”, faceva continue allusioni sessuali, le telefonava mentre stava urinando, la riceveva in pigiama e le chiedeva di grattarli la schiena. Così, esasperata, Graham Chase Robinson ha denunciato al tribunale federale di Manhattan l’attore americano premio Oscar Robert De Niro accusandolo di “discriminazione di genere” e chiedendogli un risarcimento di 12 milioni di dollari. La donna ha lavorato per ...

Giulia Quattrociocche tronista : “Fare Uomini e Donne è difficile” : Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche commenta la sua esperienza sul trono Giulia Quattrociocche ha da poco iniziato il suo percorso al trono classico di Uomini e Donne, ma ha già le idee chiare. Intervistata dal magazine del programma, Giulia ha rivelato che il percorso all’interno del programma è sicuramente più difficile di quanto potesse immaginare. Da casa, infatti, si ha una diversa percezione del ruolo ricoperto sul piccolo ...

Anticipazioni Uomini e donne del 4 ottobre : Martinez ritorna ma la Tozzi non lo riprende : Archiviata la puntata dedicata prevalentemente alle coppie di Temptation Island Vip 2, il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi 4 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di Anticipazioni su quanto accadrà nello spazio dedicato ai tronisti Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Si partirà dall'indecisione di Veronica che, nonostante il duro confronto con ...