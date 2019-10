Tina Cipollari | la sua sfida con la bilancia | “Ecco quanto devo perdere entro Natale”

Lite violenta a Uomini e Donne : Tina Cipollari contro Er Faina : Dopo gli insulti ricevuti negli anni passati, Tina Cipollari ha incontrato Damiano Coccia (detto Er Faina) a Uonini e Donne e tra i due non sono mancati violenti scontri verbali, culminati nell'uscita dallo studio dell'opinionista tra le proteste del web. È stata una puntata molto accesa quella che è andata in onda oggi a Uomini e Donne. La giornata odierna sarebbe stata quella dedicata al trono classico ma è stata quasi interamente spesa per ...

Uomini e donne - Tina Cipollari a dieta : «Entro natale perdo 5 chili - ma il mio fidanzato mi tenta?» : ?Certo che ci riuscirò. Anche se mi mancano molto i dolci: d?estate mangiavo fino a cinque gelati al giorno!?, come promesso a Maria De Filippi a ?Uomini e donne?...

Maria De Filippi calma Tina Cipollari : “Er Faina scelto perché…” : Uomini e Donne: Maria De Filippi spiega perchè ha scelto Er Faina a Temptation Quest’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è iniziata subito con una furiosa polemica scoppiata con l’arrivo in studio di Er Faina per parlare della sua partecipazione al reality delle tentazioni. Difatti l’opinionista Tina Cipollari l’ha attaccato duramente, arrivando anche ad offenderlo più volte per una storia risalente a ...

Uomini e Donne - sceneggiata di Tina Cipollari : "Sei un farabutto" - brutalizzato Riccardo Guarnieri : Un violentissimo sfogo che ha avuto come protagonista Tina Cipollari. Sfogo avvenuto nella puntata del trono over di Uomini e Donne in onda su Canale 5 martedì 1 ottobre. Nello studio di Maria De Filippi, l'opinionista si è scagliata contro Riccardo Guarnieri, affermando: "O sei innamorato o sei un

Tina Cipollari attacca Riccardo Guarnieri nella puntata del 1 ottobre : 'Sei un farabutto' : La dama bresciana Ida Platano e il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri sono stati tra i protagonisti dell'ultima puntata del dating show di Canale 5 Uomini e donne trono over del 1 ottobre, dove sono tornati ad attaccarsi reciprocamente. Sono passati due anni dal loro primo incontro negli studi Elios e un anno circa dalla fine della loro relazione, eppure Ida e Riccardo continuano a catalizzare l'attenzione del pubblico televisivo, che se da ...

Tina Cipollari e l’appello di Maria. Parla la dietologa : “Ce la farà” : Maria De Filippi fa un appello a Tina Cipollari: “Fallo per me!” La stagione di Uomini e Donne ha avuto inizio da un mese e già i telespettatori si sono appassionati alle vicende sentimentali di dame e cavalieri del Trono Over e i tronisti del Trono Classico; ma c’è stato un episodio che ha aperto la nuova edizione: l’arrivo della bilancia in studio. Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari di dimagrire seguendo una ...

Tina Cipollari smonta la Galgani : Gemma come Marilyn Monroe? Una donnetta! : La nuova puntata di Uomini e donne è stata all'insegna della tensione e ha visto alcune protagoniste del dating show di Maria De Filippi dare vita ad un acceso scontro in studio. La regia del format ha mandato in onda un rvm delle dichiarazioni rilasciate da Gemma Galgani a margine del suo recente défilé, dove quest'ultima aveva voluto sfilare impersonando la diva ed icona pop per antonomasia, Marilyn Monroe. \\"Sono contenta, è come se ...

Compleanno vip per Riccardo Signoretti - tra Barbara d'Urso e Tina Cipollari : Il direttore dei settimanali 'Nuovo' e 'Nuovo Tv' festeggia 48 anni circondato dall'affetto di amici e colleghi del mondo...

Uomini e Donne - Tina Cipollari umilia Gemma Galgani : "Allocca - cerchi rogna. Come ti fregano gli uomini" : Ancora scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ovviamente nella sua versione del Trono Over. L'opinionista, Come sempre, accusa la dama torinese, e si dice anche convinta che Gemma attiri a sé corteggiatori che sarebbero f

Maria De Filippi ha deciso di mettere a dieta Tina Cipollari : Maria De Filippi a “Uomini e Donne” ha preso una decisione per Tina Cipollari che deve mettersi a dieta per perdere peso e per l’occasione in trasmissione è arrivato una nutrizionista. Il responso finale è stato che Tina raggiunge il peso (vestita) di 84 chili per 1 metro e 64 cm di altezza, e che per essere informa dovrebbe buttare giù almeno 25. La Cipollari ha poi detto quali sono le sue abitudini alimentari: “Mi sveglio presto la matTina ...