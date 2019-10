Scoprire il tumore è stato devastante Il viaggio è ancora lungo | ma guardo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Quando mi sono caduti capelli e ciglia mi sentivo un’aliena. Non ero io”. Intervistata a Rai Radio2 durante il programma “I Lunatici”, l’attrice Sabrina Paravicini ha parlato delal seno che ha scoperto quasi un anno fa, nel 2018, e delle cure che ha dovuto affrontare. La 49enne conosciuta soprattutto per il ruolo dell’infermiera Jessica in “Un medico in famiglia” ha raccontato di aver appena affrontato un intervento invasivo: “Non ero preparata a un postoperatorio così difficile. Fare la chemioterapia in confronto è stata una passeggiata.avanti, ci saranno altri interventi, ilabbastanza”, ha detto ai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. D’altronde, per Paravicini il momento più difficile èquando ha scoperto che ...

