Pomeriggio 5 | Roberta Beta fa una clamorosa gaffe con Ambra Lombardo

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 4 ottobre 2019)Cinque: lacon5 non poteva mancare, nel fine settimana, il talk dedicato alla bellezza e ai ritocchi estetici. Tra gli ospiti in studio c’erache settimana scorsa ha rifatto il seno proprio in collegamento con Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea, infatti, ha ricordato l’intervento fatto dalla fidanzata di Kikò Nalli qualche giorno fa. In collegamento con Barbara, c’era ancheche ha commesso unacon la. Cosa è successo?ha accusato il professor Lorenzetti, che ha rifatto il seno ad5, di essere poco professionale in quanto secondo il suo parere l’ospite di Barbara d’Urso non aveva bisogno di alcun intervento al seno perché il suo è perfetto. Peccato cheabbia scambiato il post ...

fabio00765107 : @robertacimini2 Roberta cara ti auguro un caro pomeriggio ?????? - faustinoguarald : RT @faustinoguarald: @robertacimini2 Buon pomeriggio Roberta - faustinoguarald : @robertacimini2 Buon pomeriggio Roberta -