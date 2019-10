Ecco un’immagine della ragnatela cosmica

Fonte : wired

(Di venerdì 4 ottobre 2019) (Immagine: Joshua Borrow using C-Eagle) Pianeti, stelle, sistemi stellari, e quindi galassie. Ma non è tutto: nella grande scala del macrocosmo esistono persino strutture più grandi. Sono enormi formazioni filiformi composte da gas, che interconnettono le galassie per formare la cosiddetta(o cosmic web), lo scheletro su cui è organizzata tutta la materia del nostro Universo. Sappiamo che esistono perché sono previsti dai modelli cosmologici, ma osservarli direttamente non è facile. Eppure, un team di ricerca internazionale guidato dalla Riken University di Tokyo ci è appena riuscito, e ha descritto la scoperta sull’ultimo numero di Science. Nell’immagine si può vedere la nuova mappa dei filamenti di gas che collegano il protocluster SSA22. I punti bianchi rappresentano zone in cui la formazione stellare è particolarmente intensa (immagine: Hideki Umehata) Per ...

