The Last of Us Part II avrà molte opzioni di accessibilità

Neil Druckmann non era convinto del primo The Last of Us ed è orgoglioso di Part II perché ha "aiutato molti a fare coming out" : Hollywood Reporter ha avuto l'occasione di intervistare Neil Druckmann in seguito alla recente presentazione dell'attesissimo The Last of Us Part II.Durante la conversazione, sono emerse delle interessanti informazioni e curiosità che riguardano il primo amato capitolo della serie e il personaggio di Ellie del sequel.Per quanto riguarda il primo TLOU, scopriamo che, in realtà, Neil Druckmann non era convinto del gioco: "con The Last of Us sono ...

Ellie di The Last of Us Part II sarà "il personaggio più profondo che vedrete in un videogioco" : The Last of Us Part II ha finalmente una data di uscita e negli ultimi giorni sono emerse tantissime informazioni su questo attesissimo sequel targato Naughty Dog.Come ormai saprete, in TLOU2 vestiremo i panni di Ellie, un personaggio molto più maturo rispetto al primo capitolo in cui prendevamo il controllo di Joel.E proprio per questo motivo, risultano molto interessanti le dichiarazioni della co-writer Halley Gross sul personaggio di Ellie ...

In The Last of Us Part II ogni personaggio avrà un battito cardiaco : In The Last of Us Part II, nessuno è al sicuro. Se si esce per una rilassante passeggiata a cavallo sulla neve, potreste ritrovarvi attaccati improvvisamente da un uomo infetto. E questo crea abbastanza tensione. Ma sembra che Naughty Dog abbia aggiunto alcune nuove tecnologie al motore per amplificare i personaggi di questo universo. Sembra che tutti abbiano un battito cardiaco.Non c'è nessun calcolo del battito cardiaco in The Last of Us Part ...

Scopriamo i cambiamenti di Ellie con il nuovissimo trailer di The Last of Us Parte 2 : Se non vedete l'ora di proseguire le storie di Ellie e Joel con The Last of Us Parte 2, dovete sapere che in vista del lancio del gioco sul canale YouTube di PlayStation possiamo trovare un nuovissimo trailer.Come possiamo vedere, abbiamo davanti un brevissimo filmati della durata di un minuto esatto, nel quale possiamo sentire la voce di Ellie, e vedere come è cambiata fin dal primo capitolo di The Last of Us uscito per PS3.Possiamo dunque ...

Dark Horse Comics annuncia The Art of The Last of Us Part II : Il sequel del pluripremiato The Last of Us uscirà a febbraio e i fan della serie avranno l'opportunità di approfondire la realizzazione del nuovo gioco. Dark Horse Comics ha annunciato The Art of The Last of Us Part II, l'ultimo della loro serie di art book dietro le quinte. Il libro di 192 pagine includerà il design dei personaggi e l'arte delle ambientazioni per il gioco, oltre a molto altro.Dark Horse ha già lavorato con l'originale The Last ...

Per sopravvivere in The Last of Us Part II "bisognerà essere brutali" : La scorsa settimana alcuni portali specializzati hanno avuto l'occasione di mettere le mani sull'attesissimo The Last of Us: Part II. Tra i siti presenti, c'è stato Gamereactor, che ha anche intervistato il Lead Game Designer di Naughty Dog, Richard Cambier. Più specificamente lo sviluppatore ha parlato delle brutali azioni che metteremo in atto vestendo i panni della protagonista Ellie:"Abbiamo intenzione di raccontare questa storia nel modo ...

La tecnologia di motion matching di The Last of Us Part II renderà più credibili le animazioni del gioco : Con The Last of Us: Part II, lo sviluppatore Naughty Dog ha utilizzato una nuova tecnologia per le animazioni del gioco.I titoli ND sono noti per la superba qualità delle animazioni, durante i filmati e durante il gioco. The Last of Us: Part II continuerà questa tradizione, ma non senza migliorarla.Nel sequel, lo studio utilizza una tecnologia chiamata motion matching. L'idea è che invece di fondere insieme animazioni chiave separate, The Last ...

The Last of Us Part II - ecco qualche dettaglio sulla fazione presente nel gioco : Nei giorni scorsi Naughty Dog ha svelato tante nuove informazioni dedicate alla storia e ai personaggi di The Last of Us: Part II. Tra questi vi è una fazione gestita da umani chiamata Washington Liberation Front di cui non sappiamo ancora molto.Il Washington Liberation Front viene chiamato anche "Wolves", dovuto all'acronimo del loro nome (WLF) la cui sede si trova a Seattle. Nel ruolo di Ellie dovremo trovare questa fazione con il chiaro ...

The Last of Us incontra il mondo dei LEGO grazie a questo geniale artista : Ci avete mai pensato ad un The Last of Us in stile LEGO? Ebbene, Adam Middleton sì, anche se si tratta solo di una finzione.Middleton è un artista che collabora con WETA Workshop, un'azienda che crea action figure ed altri accessori disponibili per l'acquisto ed ha ricreato una serie di personaggi provenienti dal mondo del cinema e dei videogiochi con le fattezze degli omini dei LEGO.Non solo The Last of Us, ma anche Blade Runner 2049, Django ...

The Last of Us Part II : un nuovo video gameplay mostra una parte della recente demo con l'audio in game : Lo scorso 24 settembre The Last of Us Part II è stato presentato nel media event dedicato e, in questa, occasione, è stata mostrata una demo solo alla stampa.Questa demo, dunque, non è stata condivisa con i numerosi fan in attesa del sequel, ma un video ci offre ora un'occhiata a una Parte di questa versione del gioco.Il video in questione, ci mostra TLOU2 in azione in 4 minuti di gameplay senza alcun commento. Possiamo vedere Ellie e Dina alla ...

The Last of Us Part II è stato sviluppato con PS4 standard e non PS4 Pro come console di riferimento : Negli ultimi sei mesi circa, PlayStation 4 standard, lanciata alla fine del 2013, ha riscontrato una serie di problemi durante il tentativo di eseguire i giochi più recenti. Molti studi sembrano utilizzare PS4 Pro come piattaforma di destinazione, ma non sarà il caso di The Last of Us Part II.Parlando con USGamer, la lead game designer Emilia Schatz ha affermato che PS4 standard è la piattaforma target di Naughty Dog. "Questo è ciò che ho sulla ...

The Last of Us Part II infrange i record di pre-order? : The Last of Us Part II ha una data di uscita ed è atteso per il mese di febbraio dell'anno prossimo. Questa era la notizia che i fan stavano aspettando e a quanto pare i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sul titolo di Naughty Dog, a giudicare da alcune indiscrezioni riguardo il numero di pre-order.Stando a quanto affermato da un insider esperto di mercato e vendite, il gioco avrebbe fatto registrare pre-order da record, anche se ...

Un sequel per The Last of Us Part II? Ecco la risposta di Naughty Dog : The Last of Us Part II ha finalmente una data di uscita che è stata recentemente svelata allo State of Play di Sony e, nonostante bisognerà aspettare ancora qualche mese prima dell'arrivo del titolo su PS4, qualcuno sta già pensando a un ipotetico "The Last of Us Part III".The Last of Us Part II segnerà la fine della storia di Joel ed Ellie? La risposta di Halley Gross, co-writer del gioco, non chiarisce in realtà se ci sarà o meno un sequel, ma ...