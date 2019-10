Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Io esentiamo le fragilità della natura”, sono le parole pronunciate dain un’intervista a Sette - Corriere della Sera. La scrittrice ha tracciato un ritratto dell’ambientalista sedicenne che, come lei, soffre fin dall’infanzia della sindrome di.Salvate il soldato. Questo è il primo pensiero che mi è venuto quando si è scatenato il fenomeno diThunberg a livello mondiale ... Le persone come noi hanno una difficoltà estrema nel comprendere le espressioni dei volti, forse è per questo che, soprattutto in condizioni di stress, assumiamo la stessa fissità delle icone.La scrittrice si schiera dalla parte della giovane attivista svedese, difendendola dalle accuse diche qualche commentatore ha avanzato.ha solo 16 anni e, nell’età in cui le ...

Daniele_Manca : Susanna #Tamaro su 7: «#Greta ed io sentiamo le fragilità della natura» su ?@7Corriere? - #domani un’intera sezione… - stefymas2 : RT @7Corriere: Domani un numero speciale di @7corriere con una sezione dedicata alla crisi ambientale e un ritratto di @GretaThunberg: «Sen… - stefymas2 : RT @HuffPostItalia: Susanna Tamaro: 'Greta non ha malizia o secondi fini. L'Asperger ci fa sentire forte il dolore della natura' https://t.… -