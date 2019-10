Sicilia | da 8 ottobre attivo Numero unico emergenza 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) (AdnKronos) – A completare l’efficienza del Nue sarà l’app ‘Where are u’ che consente di effettuare una chiamata dicon l’invio automatico all’operatore della Cur dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema gps del telefono. L’app permette l’utilizzo del Servizio Nue anche da parte dei soggetti ipoudenti e consente la chiamata muta con localizzazione di chi è in difficoltà. “E’ una best practice di cui andiamo fieri – ha sottolineato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza – In particolare la Centrale di Catania che assiste laorientale è tra le più performanti a livello nazionale sui tempi di risposta. Esperienze come questa ci lasciano affermare che non siamo secondi a nessuno”. Alla Prefettura il compito di coordinare tutte le ...

