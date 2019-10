Sconcerti | quella dell’Inter è stata una piccola lezione di calcio moderno

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Mariofa un’accorata difesa dell’Inter, se ne avesse bisogno, dopo la sconfitta con il Barcellona in Champions non cambierei adesso l’Inter col Barcellona. L’Inter sta nascendo, il Barcellona ha gli acciacchi di Messi e la poca fantasia del suo allenatore, dimostra l’anzianità dei suoi titoli. Il Barça non ha giocato, ha simulato un vecchiod’autore in cui non è previsto il tiro e nessuno, nemmeno i migliori possono cercare di saltare l’uomo. I nerazzurri invece hanno dominato per 70 minuti e, quando Valverde ha variato il centrocampo inserendo Vidal, ha sofferto la stanchezza Èper lungo tempo unadi, uno stile italiano cucito sulle caratteristiche dei giocatori. Se era la sera in cui ci si aspettava risposte, sono arrivate secondo, l’Inter è diventata una grande squadra La prestazione è...

