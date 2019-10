Roma verrà distrutta in un giorno | l’urlo di rabbia e amore di Recchioni per la sua città

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Spesso abbiamo un rapporto con i nostri luoghi d’origine che possono essere riassunti con “Ok, ha dei problemi/è sporca/la gente fa schifo/c’è criminalità/eccetera ma comunque la posso trattare male solo io, tu che vieni da fuori non ti permettere”. Questo vale anche per Robertoche conin un, scrive la sua canzone d’per laEterna insieme al Muro del Canto, trattandola malissimo, distruggendola e sterminando i suoi abitanti, ma ricordandoci che alla fine seha superato le invasioni barbariche supererà anche i kaiju (mostri enormi, tipici del scifi giapponese) e forse pure la Raggi. La storia è quella di molti racconti a base di mostri giganti: arrivano, distruggono tutto, evidenziano le nostre debolezze (perché un kaiju senza sottotesti politici e sociali non vale neppure il suo peso) e poi se ne vanno, lasciando l’umanità un po’ ...

