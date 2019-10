Riki e la campagna ‘Rovinami’ | “Frocio non è un insulto”

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Sporcatemi, coloratemi, rovinatemi!” è la nuovadi affissioni di Riccardo Marcuzzo, in arte, ex amico di Maria De Filippi. Il cantante compare sui muri di tutta Milano per pubblicizzare il singolo Gossip, attualmente in preordine, e la richiesta esplicita è che questi manifesti vengano modificati, scritti, scarabocchiati, dai fan o meno. E chi non può farlo dal vivo può ‘scrivere’ sopra il petto nudo e la faccia d’angelo diin modo virtuale modificando la foto con lo smartphone. Riccado ha quindi pubblicato una gallery dei primi esperimenti, delle foto ‘vandalizzate’. Si va dai semplici cuori dei fan, a frasi, a ironiche scritte in cui pare cheinviti ad una serata karaoke di dilettanti allo sbaraglio, fino alla scritta con bomboletta ‘frocio’. “Quando pensavo a “Rovinami” volevo fosse un’operazione ...

elena300467 : RT @nigritha_: @iamstrongx7 @elena300467 Non seguo Irama, non seguo i The Kolors e men che meno Riki, mi dispiacerebbe se potessero 'emerge… - nigritha_ : @iamstrongx7 @elena300467 Non seguo Irama, non seguo i The Kolors e men che meno Riki, mi dispiacerebbe se potesser… -