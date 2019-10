Napoli | Lozano è un pesce fuor d’acqua | i quotidiani lo umiliano

Genk-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : centrocampo assente - Lozano fantasma [FOTO] : Genk-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match che ha visto impegnati gli azzurri nella seconda giornata della fase a gironi di Champions. I ragazzi di Ancelotti non vanno oltre il pari a reti bianche dopo una gara giocata male, specie dalla cintola in su. Il Genk fa la gara, pressa e corre, in alcuni frangenti schiaccia pure Manolas e compagni, ma le occasioni più importanti sono del Napoli, soprattutto ...

Pagelle Genk-Napoli 0-0 - voti Champions League : malissimo Lozano e Fabian Ruiz : Dopo l’esordio con vittoria sui campioni in carica arriva una prestazione deludente per il Napoli in Champions League nella seconda giornata: i campani infatti escono con solo un pareggio dal campo del Genk. Napoli Meret, voto 6,5: un paio di parate importanti per il portierone del Napoli che si conferma in un ottimo stato di forma. Di Lorenzo, voto 6,5: destra o sinistra cambia poco per il terzino ex Empoli. Inizio di stagione super: ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Lozano - tiro da fuori ribattuto : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

Genk-Napoli live - le formazioni ufficiali : Insigne in tribuna - giocano Milik-Lozano : Genk-Napoli live – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre. Genk praticamente già al capolinea. I ...

GRAFICO – Genk-Napoli - Sky anticipa la formazione : coppia d’attacco Milik e Lozano! : Sky anticipa la probabile formazione azzurra contro il Genk Ultimissime calcio Napoli – Sky Sport ha anticipato la formazione del Napoli che scenderà in campo questa sera per disputare il match di Champions League contro il Genk allore 18.55. Le anticipazioni Sky, per Genk-Napoli In porta ritorna Meret; linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo linea composta da Callejon, Fabian Ruiz, ...

CorSport : Genk-Napoli - ballottaggio in attacco Milik-Lozano : Sul Corriere dello Sport un’ipotesi sulla formazione che oggi Carlo Ancelotti schiererà in campo contro il Genk. In attacco ci sarà Mertens. Il belga insegue il record. Gli manca solo una rete per eguagliare Maradona nel Napoli. La sua motivazione è questa ed è forte. A Genk è praticamente a casa. È nato a 70 km da questo piccolo centro delle Fiandre e in tribuna ci saranno i suoi familiari ad aspettare di vederlo in campo. Accanto a lui, c’è il ...

Genk-Napoli - Alvino anticipa le scelte di Ancelotti : “Lozano e Milik verso una maglia da titolare. Mertens? Questa la probabile formazione di domani “ : Carlo Alvino, fa il punto sulle ultime del Napoli alla vigilia della partita contro il Genk Il giornalista Carlo Alvino, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e sulla probabile formazione di domani contro il Genk: “Tra Napoli e Genk c’è un divario tecnico abissale ma gli azzurri devono dimostrarlo sul campo. Poi c’è ...

Genk-Napoli - coppia titolare Lozano-Milik per restare in testa al girone : Genk-Napoli, seconda giornata della fase a gironi della Champions League è alle porte. Ancelotti lancia la coppia Milik-Lozano. Genk-Napoli, come ricordato da Ancelotti, è una partita fondamentale per il cammino europeo del Napoli. Il tecnico di Reggiolo è pronto a lanciare al primo minuti Lozano e Milik in avanti lasciando quindi in panchina Mertens e Llorente che sono stati impiegati contro il Brescia al San Paolo domenica scorsa. Il ...

CorSport : Genk-Napoli - torna Insigne. Dubbio in attacco : Milik o Lozano accanto a Mertens? : Ritorna la Champions e ritorna anche Lorenzo Insigne. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Il Napoli partirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ...

Il Napoli a Genk per consolidare la classifica schiera Mertens e Lozano : Il Napoli nel secondo turno di Champions League deve dimostrare di essere una squadra con spessore europeo, deve essere capace di fare risultato, magari giocando anche male su un campo insidioso e con forse i primi rigori autunnali del nord europa. Al momento la squadra di De Lauerentis comanda il suo girone, dopo la bella vittoria di Napoli, con il Liverpool. Dopo il passo falso in campionato con il Cagliari, è arrivata una pronta vittoria ...

Napoli-Brescia - le probabili formazioni del match : scalpitano Milik e Younes - out Lozano : Napoli-Brescia, le probabili formazioni del match Napoli Brescia probabili formazioni| Il Napoli torna in campo dopo la brutta sconfitta con il Cagliari. Gli azzurri cercano riscatto alle 12.30 contro il Brescia. Nella partita precedente sotto critica pesante è stato messo il modo di pensare di Ancelotti, autore di 8 cambi (nella formazione titolare) sia con il Lecce che con i sardi. Simili dubbi ci sono anche per la partita di oggi, ...

Di Marzio : “Questo Napoli è da scudetto - ma Lozano è fuori ruolo!” : Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte Stereo Ecco quanto dichiarato: “Dopo appena 5 partite il ritardo del Napoli dalla vetta è già considerevole, ma non ne farei un dramma. La stagione è ancora lunga e certe sconfitte colpiscono più di altre. Da ex allenatore dico che negli ultimi minuti quando la partita non si sbloccava, come forma scaramantica, pensavo sempre al ...

Napoli - Il Mattino demolisce Lozano : “Sembra un bambolotto innocente” : Napoli, Lozano criticato da Il Mattino: le ultime Napoli Lozano| La prestazione offerta da Hirving Lozano ieri sera non può far piacere a nessuno. Il messicano è sembrato fuori dal gioco costantemente e non è riuscito ad incidere quanto si pensasse. Molti se ne sono accorti ed Il Mattino non ha esitato a criticare il ragazzo stamattina sull’edizione odierna del quotidiano. “Castro colpisce a morte una gara che il Napoli ha ...

Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari : fuori Koulibaly - ci sono Mertens e Lozano : Formazioni ufficiali Napoli-Cagliari – Al San Paolo altro derby del Sud dopo Lecce-Napoli di domenica. Si affrontano due squadre in salute, provenienti entrambe da due vittorie di fila (tre per gli azzurri se si conta la Champions). Sampdoria e Lecce, appunto, le ‘vittime’ dei partenopei, Parma e Genoa quelle dei sardi. L’obiettivo di Mertens e compagni è però quello di mantenere la striscia di risultati positivi ...