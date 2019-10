Modalità scura per Instagram | provatela subito installando la beta

Aggiornate la beta di Instagram - è arrivata la Modalità scura per tutti : Non c’è voluto molto affinché la Modalità scura passasse dalla versione alpha a quella beta di Instagram e così a partire dalla versione 114.0.0.13.120 è disponibile per tutti gli utenti che usano la beta. A differenza di quanto avveniva con la versione alpha, infatti, adesso la Modalità scura è disponibile per tutti gli utenti che utilizzano la versione beta, almeno in versione 114.0.0.13.120, di Instagram e quindi non più solo per alcuni ...

Continua la distribuzione della Modalità scura fra le app : oggi tocca a Google Voice : Come viene annunciato dal blog ufficiale di Google per G Suite, Google Voice riceve la tanto agognata Modalità scura. Quello portato avanti da Big G è un lavoro di rifacimento della grafica di tutte le sue app proprietarie, in modo da renderle compatibili con la nuova Modalità scura presentata con con il lancio di Android 10. L’arrivo della Modalità scura non è però una cosa che non è soggetta ad aggiustamenti nel tempo. Un esempio è la ...

La Modalità scura abbraccia un’altra app di Google : ora è disponibile per Google Fi : Giusto un mese fa gli utenti di oltreoceano avevano dato il benvenuto al nuovo piano tariffario Unlimited, oggi è invece è ufficialmente partito il roll out della nuova Modalità scura per Google Fi. Se questa mattina vi avevamo segnalato numerose novità in arrivo per diverse applicazioni del colosso di Mountain View, Google Fi è solo l’ultima in ordine di tempo a ricevere il nuovo dark theme. Niente di nuovo o rivoluzionario, la Modalità ...

La Modalità scura sbarca su due nuove app - ma ci sono novità anche per Spotify e Navigation Gestures : uTorrent e SoundCloud stanno finalmente ricevendo la Modalità scura, Spotify permette di aggiungere podcast alle playlist, ma solo nell’app mobile, inoltre Navigation Gestures 1.18.4 è disponibile sul canale stabile con nuove funzionalità e correzioni di bug. uTorrent uTorrent 6.1.4 sta ricevendo la Modalità scura che segue solo la Modalità nativa di Android e la navigazione nella scheda inferiore con quattro schede: Torrent, Video, Musica ...

Benvenuto al dark mode su Gmail : Modalità scura per la posta su Android e iOS : Il dark mode su Gmail è stato annunciato da qualche ora in via ufficiale dalla stessa Google. La modalità notte sarà alla portata di chiunque utilizzi la specifica app di posta elettronica, sia su Android che per iOS e dunque per gli iPhone. La funzionalità è in rilascio da questo momento e potrebbe prendere ancora un po di tempo ma sarà assicurata senza alcun dubbio a tutti. Tutti pazzi per il dark mode, senza alcun dubbio dopo che sia ...

La Modalità scura inizia ad arrivare su Instagram - anche senza Android 10 : La modalità scura inizia ad arrivare anche su Instagram! Per ora pare sia richiesta la versione 114.0.0.0.24 alpha, ma non necessariamente Android 10: ecco come attivarla sul vostro smartphone. L'articolo La modalità scura inizia ad arrivare su Instagram, anche senza Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Gmail si aggiorna con la Modalità scura : in roll out da oggi con attivazione lato server (aggiornata) : Ne abbiamo avuto i primi segnali qualche giorno fa e adesso è arrivata: la Modalità scura è disponibile, finalmente, per l'applicazione di Gmail, anche se non ancora per tutti. L'articolo Gmail si aggiorna con la Modalità scura: in roll out da oggi con attivazione lato server (aggiornata) proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge ora supporta le impostazioni della Modalità scura di Android 10 : Microsoft ha capito che una delle funzionalità più richieste dagli utenti è la modalità scura e quindi sta aggiornando gradualmente tutte le sue app, tra le quali il suo browser mobile Microsoft Edge che ora si adatta automaticamente al tema di Android 10, anche se ancora in modo limitato. L'articolo Microsoft Edge ora supporta le impostazioni della modalità scura di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Anche per Skype la Modalità scura grazie all’ultimo aggiornamento : La modalità scura ha raggiunto Anche Skype, dopo aver colpito i vari iOS 13, Android 10 e WhatsApp. L'ultimo aggiornamento, corrispondente alla versione 8.52, si occupa di integrarla nel profondo, oltre ad intervenire su alcuni specifici problemi che pure necessitavano di essere risolti. Le dimensioni e la collocazione della finestra di chat sono adesso ricordate dalla Split View, e c'è l'opportunità di trasferire e posizionare la preview video ...

Skype si aggiorna e introduce una Modalità scura e diverse novità : Finalmente il team di Microsoft ha accontentato i tanti utenti Skype che richiedevano a gran voce l'introduzione di una modalità dark per questa popolare app L'articolo Skype si aggiorna e introduce una modalità scura e diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Con Tasker 5.8.4 arriva il supporto alla Modalità scura di Android 10 : Tasker è una delle app più apprezzate dagli utenti Android e con l'ultimo aggiornamento si è arricchita di una feature attesa da tanti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Con Tasker 5.8.4 arriva il supporto alla modalità scura di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

Modalità scura automatica su Android 10? Ecco come averla con un’app e ADB : Ecco i passaggi da seguire per avere la Modalità scura automatica su Android 10! L'articolo Modalità scura automatica su Android 10? Ecco come averla con un’app e ADB proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura arriva nell’app Google e in Google Assistant : partito il roll out via server : Sono giorni di grandi novità per le applicazioni di Google questi e ora è giunto il turno dell'app Google e relativo Google Assistant, che stanno vedendo l'arrivo della Modalità scura. L'articolo La Modalità scura arriva nell’app Google e in Google Assistant: partito il roll out via server proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura arriva nel Google Play Store : partito il roll out via server : La Modalità scura è comparsa all'interno dell'applicazione Google Play Store con la nuova versione 16.6.25 in roll out da qualche ora, sempre a patto che nel dispositivo ci sia Android 10. L'articolo La Modalità scura arriva nel Google Play Store: partito il roll out via server proviene da TuttoAndroid.