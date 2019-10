Mafia | Di Pietro | ‘conoscevo sia Borsellino che Falcone ma non eravamo amici’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Conoscevo sia Giovanniche Paolo, avevamo rapporti professionali, non posso certo dire di essere stato loro amico perché li ho frequentati solo per motivi di lavoro”. Inizia così la deposizione di Antonio Dial processo d’appello sulla trattativa tra Stato eall’aula bunker dell’Ucciardine di Palermo. A chiedere la sua deposizione è stata la difesa del generale Mario Mori, rappresentata dagli avvocati Basilio Milio e Francesco Romito. “Mi sono occupato di indagini che collegavano Milano a Palermo sia conche con– dice – Il dottorall’epoca in cui iniziai l’indagine Mani pulite, o meglio quando feci la prima attività esterna con l’arresto di Mario Chiesa, il 7 febbraio 1992, era il direttore generale degli Affari penali ...

MarcoPedde : @paciolla_sabino Indicativo che SE non menzioni lo Spirito Santo. Indicativo anche che offenda i Successori di Piet… - Salvo_Palazzolo : Processo Stato-mafia, Di Pietro: 'Falcone mi disse, controlla gli appalti in Sicilia' - TgrSicilia : #Processo #trattativa Stato-mafia, depone Di Pietro. Oggi la corte d'assise d'appello deciderà in che veste sentire… -