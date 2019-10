Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti | Minacciati con un coltello

Fonte : blogo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) "Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VAFFANCULO”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VAFFANCULO. Siete uomini di merda e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!". Così si è sfogata poco fa su Instagram, denunciando di aver subito una aggressione insieme al marito. La ballerina di Amici ha pubblicato anche alcune fotografie che testimoniano i segni della violenza sul viso suo e del marito. Visualizza questo post su Instagram Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VAFFANCULO”. Voglio urlarlo, voglio ...

