Is Arenas | chiesti 4 anni e mezzo di carcere per Cellino

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Una condanna a 4di. E’ questa la richiesta fatta dai pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu per l’ex presidente del Cagliari, e ora del Brescia, Massimo, sotto processo per i presunti illeciti legati alla costruzione dello stadio di “Is”, a Quartu Sant’Elena. Come riporta l’ANSA, la condanna è … L'articolo Isdiper

FlavianoMorini : RT @BCC1920: Stadio #IsArenas, chiesti 4 anni e mezzo di carcere per #Cellino TUTTI I DETTAGLI | Chiesta condanna anche per altri 7 imputat… - BCC1920 : Stadio #IsArenas, chiesti 4 anni e mezzo di carcere per #Cellino TUTTI I DETTAGLI | Chiesta condanna anche per altr… - NandoPiscopo1 : RT @CalcioFinanza: Stadio #IsArenas, chiesti 4 anni e mezzo di carcere per Massimo #Cellino -