EUTANASIA PER MALATO DI DEPRESSIONE Suicidio assistito in Canada | legge violata

EUTANASIA - Beppe Grillo : “No alla bacchettoneria - ognuno sia libero di scegliere quello che ritiene il meglio per sé” : “Non ficcate il naso nelle cose degli altri sino a questo punto, non siate estremi anche nella bacchettoneria”. E quindi, “lasciate perdere comitati di discussione” e “lasciamo ognuno libero di scegliere quello che ritiene il meglio per sé”. Il giorno dopo che la legge sull’Eutanasia è stata incardinata al Senato e meno di una settimana dopo la sentenza della Consulta che ha aperto al suicidio assistito, ...

"Sono per l'EUTANASIA perché sono per la vita" dice Antonio Scurati : “Io sono per l'eutanasia perché sono per la vita”. Lo scrive il Premio Strega Antonio Scurati, autore di M, il figlio del secolo, nel suo articolo di esordio come collaboratore del Corriere della Sera. Lo scrittore afferma anche di essere “per l'eutanasia” nella sua forma “legale, libera, civile” e lo è, spiega, “con ragione e per compassione”. Dunque “ne peroro la causa in qualità di individuo" aggiunge "di cittadino e anche di ...

EUTANASIA : patriarca Venezia - 'aperta la strada alla morte a comando' (2) : (AdnKronos) - E il patriarca di Venezia ha richiamato l’intervento di Papa Francesco pochi giorni fa all’incontro con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (“Si deve respingere la tentazione - indotta anche da mutamenti legislativi - di usare la medicina per

EUTANASIA : patriarca Venezia - 'aperta la strada alla morte a comando' : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - Il patriarca Francesco Moraglia si è recato questa mattina in visita all’Ospedale Fatebenefratelli di Venezia e ha lì presieduto la S. Messa in occasione dell’imminente festa di San Raffaele Arcangelo a cui è intitolata la struttura sanitaria gestita dall’Ordine religi

Sentenza EUTANASIA : cosa cambia in Italia per il suicidio assistito : Sentenza eutanasia: cosa cambia in Italia per il suicidio assistito In questi giorni la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla possibilità e alla liceità del cosiddetto suicidio assistito, con la Sentenza eutanasia che sicuramente sarà un precedente notevole, di cui in futuro si dovrà comunque tenere conto. Tale decisione è stata frutto di ore di riflessione in camera di consiglio, a seguito dell’iniziativa della Corte di ...

EUTANASIA - la Cei tuona : "Società ha perso lume della ragione" : Giuseppe Aloisi Da CeiNews.it Mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ribadisce la contrarietà dei vescovi alla liberalizzazione dell'Eutanasia e del suicidio assistito La Cei sta alzando il tiro sull'Eutanasia. La sentenza della Consulta proprio non soddisfa le aspettative dell'episcopato italiano che, anche in rappresentanza dei cattolici, sta commentando la novità mediante toni decisi. Ieri era stata l'intera Conferenza ...

EUTANASIA - il libro di Flores d’Arcais è una lucida riflessione sul potere di decidere per sé : La sentenza della Corte costituzionale è attesa per la serata: la legge che colpisce l’aiuto al suicidio sta per essere abolita. Non ci saranno sorprese, perché un codice penale ormai datato, intellettuali coerenti, e l’opinione pubblica più sensibile spingono in questa direzione. Da tempo, sul tema, voce attenta è Paolo Flores d’Arcais e – in Questioni di vita o di morte, Einaudi – ne parla con estrema lucidità. Che cos’è il potere? ...

EUTANASIA : attesa per Consulta - per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Impossibile che questo possa avvenire entro la prossima settimana. La Conferenza dei capigruppo del Senato infatti martedì scorso si è conclusa con un nulla di fatto, suscitando le proteste di Forza Italia, che in una conferenza stampa ha annunciato la presentazione di una mozione, chiedendo che la Corte costituzionale conceda altro tempo al Parlamento per poter legiferare, accusando tra l’altro la Camera di ...

EUTANASIA : attesa per Consulta - per ora nulla di fatto in Parlamento/Adnkronos : Roma, 20 set. (Adnkronos) – Cresce l’attesa per la decisione della Corte costituzionale che la prossima settimana, il 24 e il 25 con due udienze pubbliche e la successiva camera di consiglio, si pronuncerà sulla questione di legittimità costituzionale delle norme che puniscono l’aiuto al suicidio, sollevata dalla Corte di assise di Milano nell’ambito del procedimento contro Marco Cappato, autodenunciatosi dopo aver ...

"Liberi fino all fine" - a Roma evento per il diritto all'EUTANASIA : Giovedì sera a Roma "Liberi fino alla fine", l'iniziativa promossa dall’associazione Luca Coscioni, per chiedere che il Parlamento legiferi sull’eutanasia legale. L'evento-concerto si è svolto nella piazza dedicata a Piergiorgio Welby, nel quartiere di Cinecittà, presenti Mina Welby, Marco Cappato ma anche artisti come Roy Paci e Pau dei Negrita. (Lapresse) Redazione ?

Liberi fino alla fine - l’appello di Maurizio Costanzo : “Da sei anni legge per l’EUTANASIA ferma in Parlamento. È un nostro diritto” : Durante la manifestazione per l’eutanasia legale “Liberi fino alla fine” organizzata a piazza San Giovanni Bosco a Roma dall’Associazione Luca Coscioni, è stato trasmesso tra gli altri anche un videmessaggio di Maurizio Costanzo. “Io sono per l’eutanasia da sempre – ha detto salutando la piazza – sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. Mi rivolgo ai capi di partito, da sei ...

Liberi fino alla fine - da Roy Paci a Marcorè : l’appello per l’EUTANASIA. La compagna di Dj Fabo : “Paese è pronto per una legge” : Da Neri Marcoré a Luca Barbarossa, passando per i Negrita e Roy Paci, fino a Nina Zilli e Claudio Coccoluto. Sono soltanto alcuni dei nomi che hanno partecipato a Roma all’iniziativa “Liberi fino alla fine”, organizzata dall’associazione Luca Coscioni, per chiedere che il Parlamento legiferi sull’eutanasia legale. Ha partecipato all’iniziativa anche Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antoniani, noto come Dj ...

EUTANASIA - Cappato : “Quasi 800 persone ci hanno chiesto di morire” : "Quasi 800 persone si sono rivolte a Mina Welby e a me per chiedere di poter morire e molte di loro avrebbero potuto prendere una decisione diversa se fossero state assistite da un medico, uno psichiatra, un assistente sociale. Questa lotta di libertà una volta, che l'avremmo vinta, ci potrà far alleare con coloro che oggi sembrano essere i più acerrimi nemici". A dirlo è Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, a ...

EUTANASIA : "800 persone hanno chiesto di poter morire" : La legge sul fine vita è impantanata in parlamento. Intanto il 24 settembre la Corte Costituzionale dovrà chiarire se il...