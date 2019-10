Esame avvocato 2019 | codici annotati | come si svolgono le prove?

Esame avvocato : scadenza domande 11 novembre : Coloro che intendono partecipare all'Esame di abilitazione forense per l'anno 2019, hanno tempo per presentare la propria candidatura fino al prossimo 11 novembre. Questo è quanto stabilito nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale sono state indicate anche le date dello svolgimento delle prove scritte, previste per i giorni 10, 11 e 12 dicembre 2019....Continua a leggere

Appalti : udienza Tatarella a RiEsame Milano - avvocato chiede scarcerazione : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per Pietro Tatarella, ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, ora in carcere nell’ambito dell’indagine della Dda di Milano su un presunto sistema di corruzione in Lombardia e Piemonte. Il suo avvocato Nadia Alecci ha chiesto la scarcerazione dell’assistito, “o in subordine gli arresti ...

