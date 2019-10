Red Bull | nel 2020 serve un pilota forte Kvyat?

Biathlon - Dorothea Wierer annuncia il suo main sponsor : l’altoatesina sarà legata a Red Bull : Che Dorothea Wierer stia diventando un personaggio sportivo e mediatico non lo scopriamo certo oggi. I successi della stagione passata nel Biathlon, ai Mondiali e in Coppa del Mondo, hanno colpito l’attenzione anche di chi non segue con costanza la specialità. Dorothea, con il suo modo di essere, ha conquistato tifosi e appassionati e così si è ritagliata anche uno spazio in termini di sponsorizzazioni. Dopo infatti l’accordo con un ...

Formula 1 - Jos Verstappen a gamba tesa sulla Red Bull : “Max può lottare per il Mondiale - ma di questo passo…” : Il padre del pilota Red Bull ha lanciato una frecciatina al team di Milton Keynes, chiedendo uno sforzo maggiore per colmare il gap da Mercedes e Ferrari La crescita di Max Verstappen è evidente, quella della Red Bull invece un po’ meno. Il team di Milton Keynes sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, subendo lo scatto della Ferrari e la solidità della Mercedes, al momento nettamente più avanti della scuderia ...

Formula 1 – Si mette malissimo per Albon a Sochi : il thailandese della Red Bull parte dalla pit lane : Albon nuovamente penalizzato: il thailandese della Red Bull partirà dalla pit lane al Gp di Russia Il weekend della Red Bull non è iniziato col piede giusto a Sochi: i piloti motorizzati Honda sono stati penalizzati per un’irregolarità nella gara di Singapore. Arriva oggi un’altra dura stangata per la Red Bull: Alexander Albon partirà dalla pit lane oggi a causa di una nuova penalizzazione per le riparazioni dei meccanici del ...

Formula 1 - Bottas preoccupato da Ferrari e Red Bull : “sono apparse un po’ troppo veloci” : Il finlandese è ottimista in ottica gara, ma per le qualifiche spera nella pioggia per poter impensierire la Ferrari Giornata interlocutoria per la Mercedes a Sochi, il passo gara sembra essere positivo in vista di domenica, mentre in ottica qualifiche la situazione si complica. Photo4/LaPresse Ne è consapevole Valtteri Bottas che, al termine delle prime due sessioni di prove libere, ha puntato il mirino su Ferrari e Red Bull: ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Sorpreso dalla Red Bull - noi possiamo crescere molto” : Charles Leclerc conclude il suo venerdì del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno con il secondo tempo complessivo a circa tre decimi da Max Verstappen e con la consapevolezza che la sua monoposto possa essere protagonista in maniera importante anche sulla pista di Sochi. Secondo il pilota monegasco, tuttavia, quanto visto oggi non è il reale potenziale della sua vettura e, quindi, la giornata di domani (al netto della probabile pioggia in ...

Formula 1 - brutte notizie per Red Bull e Toro Rosso : tutti e quattro i piloti Honda in penalità a Sochi : La Honda infatti farà debuttare a Sochi la Spec 4 del proprio motore, obbligando dunque Verstappen e colleghi a subire una penalità in griglia Non comincia benissimo il fine settimana di Sochi per i piloti di Red Bull e Toro Rosso, che dovranno scontare una penalità sulla griglia di partenza. KARIM SAHIB / AFP La Honda, che fornisce i motori ad entrambe le scuderie, ha deciso di introdurre in Russia la Spec 4 della propria power unit, già ...

Red Bull soundclash - gratis con il Mattino al duello a colpi di rap tra Frah Quintale e Carl Brave : È un vero duello, anzi più di un duello, una sfida a due quello che, in esclusiva nazionale, «Red Bull soundclash» ha convocato per il 23 novembre a Napoli, al...

Formula 1 - Marko svela il problema della Red Bull : “le difficoltà avute a Singapore sono dovute al… simulatore” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dei problemi avuti da Verstappen e Albon a Singapore, svelandone il motivo La Red Bull si attendeva di lottare per la vittoria nel Gran Premio di Singapore, ma la realtà è stata molto diversa dalle aspettative. La Ferrari è tornata a piazzare una doppietta con Vettel davanti a Leclerc, lasciando solo le briciole ai propri avversari. Photo4/LaPresse Una piccola disfatta che Helmut Marko ha ...

Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull : “scelta del team perfetta - abbiamo superato Hamilton” : Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia. Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la ...

LIVE F1 - GP Singapore 2019 in DIRETTA : FP3 in tempo reale - la Ferrari deve recuperare - Mercedes e Red Bull favorite : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle qualifiche (21 settembre) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Le Rosse dovrebbero far più fatica, rispetto agli ...

Formula 1 - Hamilton spaventa i rivali : “non mi sentivo così a mio agio da tempo - la Red Bull però è vicina” : Il pilota inglese ha dominato la prima giornata di libere a Singapore, impressionando sia nel time-attack che nel passo gara La Mercedes ha già scoperto le carte a Singapore, impressionando con Lewis Hamilton sia sul passo gara che nel time-attack. L’inglese ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere, spaventando i rivali per solidità e aggressività. photo4/Lapresse Sensazioni positive per il campione del mondo al ...

Formula 1 - Red Bull e Mercedes all’attacco : avanzati dei dubbi sulla legalità del motore Ferrari : Secondo le due scuderie, la Ferrari avrebbe violato il regolamento nella costruzione della power unit 2019, considerata troppo superiore rispetto a quelle dei rivali La supremazia mostrata dalla Ferrari a Spa e Monza, con le vittorie ottenute da Leclerc davanti alle Mercedes, ha fatto storcere il naso sia alla Red Bull che al team campione del mondo. Photo4/LaPresse Il motore delle monoposto del Cavallino non convince appieno, considerando ...

Red Bull Cliff Diving – Hunt e Iffland campioni della stagione 2019 - De Rose permanet diver bis : La finale di Bilbao decreta Alessandro De Rose di nuovo permanent diver della Red Bull Cliff Diving Wolrd Series. La finale a Bilbao del 14 settembre ha incoronato i campioni della stagione Gary Hunt e Rhiannan Iffland, ma soprattutto ha definito la lista di atleti titolari per il 2020 Per una stagione appena conclusa, un’altra svela le sue carte e promette un 2020 ricco di emozioni per l’Italia con Alessandro De Rose nuovamente fra gli ...