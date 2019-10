Netflix al lavoro su una serie animata di The Witcher?

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) A partire da un libro basato sulle opere di Andrzej Sapkowski che alla fine si sono evolute in un gioco, Thediventerà unalive-action suquesto autunno. E ora, sembra che ci sia altro in serbo per i fan del franchise.E mentre non c'è stata una data precisa per il debutto della, la showrunner Lauren S. Hissrich, potrebbe essere già alsulla seconda stagione.Tuttavia, ciò che segue tra la prima e la seconda stagione non è quello che i fan potrebbero aspettarsi. Secondo il blog NSFW, Recapped,potrebbe avere unain cantiere. Recenti report suggeriscono che la compagnia starebbe lavorando a una"ambientata nel mondo di The". Lapotrebbe presentare alcuni personaggi secondari eavrebbe in programma di lanciarla tra la stagione 1 e la stagione 2.Leggi altro...

