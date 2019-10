Inter-Juventus in tv | su che canale vederla Programma | orario e streaming Le probabili

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Domenica 6 ottobre alle ore 20.45 lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano sarà teatro del match tra, valido per la settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. A San Siro andrà in scena la sfida della sfide, il derby d’Italia tra due rivali storiche della nostra realtà “pallonara”. I nerazzurri di Antonio Conte hanno iniziato benissimo la loro avventura, vincendo i primi sei incontri e convincendo per la bontà delle proprie prestazioni. La Beneamata ha fatto vedere qualità tecniche e morali, lanciando alcuni giocatori di talento come Stefano Sensi e puntando le proprie fiches su calciatori affermati come il belga Romelu Lukaku. Un match in cui non vi potrà essere invece l’altro acquisto di spicco della campagna estiva meneghina, ovvero il cileno Alexis Sanchez. Il sudamericano è stato espulso nell’ultimo incontro ...

tancredipalmeri : Che Andrea Agnelli faccia presentare il centordicesimo ricorso per lo scudetto 2006 proprio al lunedì della settima… - GoalItalia : La Juventus non molla: altro ricorso per togliere all'Inter lo Scudetto 2006 ?? - tancredipalmeri : Mi fa sorridere chi battezza l’Inter davanti alla Juventus. Come se 2 miseri punticini in sei giornate contino di p… -