Dl Sicurezza,Bonafede: ok rilievi Colle

"La volontà politica del governo è correggere il decretonegli aspetti la cui criticità è stata rilevata dal presidente della Repubblica". Così il ministro della Giustizia,,in audizione al Comitato Schengen. Poi in vista del vertice di maggioranza di stasera sulla riforma della giustizia, dice ai giornalisti: "L'obiettivo da cui non si può arretrare è la lotta alle degenerazioni delle correnti della magistratura". E sul sorteggio "ci confronteremo". Un rinvio sulla prescrizione? "Non capisco perché dovremmo".(Di mercoledì 2 ottobre 2019)