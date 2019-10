Catania | violenze e maltrattamenti sulla compagna | arrestato 24enne

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Convivevano da quando avevano 15 anni, poi lui ha iniziato a maltrattarla e violentarla offuscato dall'uso di droghe Morbosa gelosia sfociata in, abusi everso la convivente. Per questo motivo, a, un giovane, B.A., di 24 anni è statodai Carabinieri della stazione di Belpasso. Anni di paure e sofferenze che hanno portato la vittima, una giovane di 25 anni, a denunciare tutto alle autorità. Per la coppia era nato tutto come le belle storie d’amore seppur in maniera precoce. Appena quindicenni avevano iniziato a convivere nell’abitazione messa a disposizione della madre di lui. Una vita fatta di alti e bassi come tutte le coppie ma sostanzialmente felice. Un rapporto allietato dall’arrivo di una bambina durante il primo periodo di convivenza. Da allora sono nati altri due figli. I problemi sono sorti nel momento in cui il ...

blogsicilia : Violenze sessuali, botte e ingiurie per la compagna: 24enne finisce in manette - - Penombra_90 : RT @AnimaliNel: UN PAZZO TI TENEVA A CATENA SUL TERRAZZO A 40° TI HA INFLITTO VIOLENZE HAI VISSUTO UN ANNO SOTTO SEQUESTRO E ORA IN CANILE.… - zazoomblog : Catania, denuncia il compagno dopo undici anni di violenze e maltrattamenti -