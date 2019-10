SpaceX | ecco il piano di Elon Musk per colonizzare Luna e Marte

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) (foto: Getty Images) Sogno o obiettivo a portata di mano? Per, il miliardario fondatore e Ceo di, non c’è differenza. E all’ultima conferenza stampa – show l’eccentrico miliardario ha svelato al pubblico il suoper stabilire colonie umane su. Nuove astronavi, nuovi impressionanti razzi, nuovi lanci. E poco importa se arrivare susia diverso dal sopravvivere su: nella mente dil’essere umano deve diventare una specie multiplanetaria. https://www.youtube.com/watch?time continue=573&v=sOpMrVnjYeY Starship e Super Heavy Per ora è solo un prototipo in bella mostra sul palcoscenico delmattatore, ma quando verrà realizzata (e dovrebbe esserlo presto) la Starship sarà alta 50 metri con un diametro di 9. Costruita in acciaio (e non in fibra di carbonio come prevedevano i primi progetti), flessibile e resistente sia nelle ...

