“Si vede tutto” Elisa Isoardi esagera col seno in vista in diretta E al pubblico non

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una cosa è certa,non è una donna che passa inosservata. Tolta di dosso l’aura di Matteo Salvini,ha continuato a camminare da sola convincendo anche i più scettici. E dire che all’inizio erano in molti quelli che chiedevano, virtualmente, la sua testa il ritorno di Antonella Clerici. Il passato, tant’ è che pure gli ascolti sembra in salita e il gradimento diuguale.fuori dia La prova del cuoco ma non tutti i followers gradiscono! Quando preparare una torta di mele all’ora di pranzo trasforma un cooking show in un siparietto hot. È accaduto ieri 30 settembre durante ladel celebre programma di Rai 1 che laha preso in eredità da Antonella Clerici. Bella, sorridente, allegra ma forse con una scollatura un po’ troppotal’ora e il contesto. Così si è presentata ieri mattina la conduttrice davanti ...

rubio_chef : Grazie a tutti per il supporto e per aver amato all’inverosimile queste puntate. Riferirò ai miei ragazzi: i vostri… - matteosalvinimi : #Salvini: io non vorrei taglio parlamentari? L’abbiamo votato TRE VOLTE. Di Maio si vede che era distratto, sarà st… - Marcozanni86 : Questa l'ho già sentita, almeno una ventina di volte negli ultimi 5 anni. Si vede che ignoro, insieme alla maggior… -