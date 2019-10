Nel Def riforma catasto | potrebbero aumentare Imu e Irpef

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ieri il Consiglio dei Ministri ha diramato la nota di aggiornamento del Def, l'atto di governo che per importanza è secondo solo alla legge di Bilancio. Si tratta del documento in cui sono indicate le linee programmatiche dell'esecutivo, l'atto propedeutico alla legge di Bilancio, con i capitoli di spesa. Tra i 23 disegni di legge allegati alla nota di aggiornamento del Def, c'è anche ladel, che se davvero diventasse legge potrebbe nascondere un aumento di imposizione fiscale per i contribuenti. Il quotidiano "Il Sole 24 Ore" mette in luce questa novità sottolineando come ci sia il rischio di un aumento delle tasse per i proprietari di case sul territorio italiano. Ben più pesante invece è quello che riporta "Il Giornale". Secondo il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, parla di autentica stangata per gli italiani con quello che il governo PD-M5S sta per mettere ...

