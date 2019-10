Karina Cascella Commuove il Pubblico a Pomeriggio 5!

Fonte : gossipnews.tv

(Di martedì 1 ottobre 2019) La popolare opinionistaparla della sua infanzia a5, raccontando le violenze che lei e le sue sorelle hanno dovuto subire dal padre alcolizzato. Ecco le toccanti parole diin diretta da Barbara D’Urso! Quella vista oggi a5 è unadiversa dal solito, molto più intima e pacata rispetto alla donna battagliera che abbiamo imparato a conoscere come opinionista prima a Uomini e Donne e ora nei programmi di Barbara D’Urso. Lo ha fatto per raccontare la sua storia che la donna non ama rammentare. Ma l’aveva già fatto ai suoi esordi in tv quando si era fatta conoscere al grandecon Vero Amore.emozionata racconta la sua storiaal cospetto dell’amica Barbara D’Urso parla di un periodo drammatico della sua vita nel quale ha dovuto convivere con un padre orco. L’uomo picchiava lei, le sorelle e ...

