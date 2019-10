Final Fantasy VII Remake - prova

La demo di Final Fantasy 7 Remake conquista la Milan Games Week 2019 : le nostre impressioni dalla fiera : Inutile non ammetterlo, Final Fantasy 7 Remake è stata una delle più grandi attrazioni della più recente edizione di Milan Games Week. La fiera videoludica meneghina, una "tre giorni" che ha illuminato di animo geek il capoluogo lombardo dal 27 al 29 settembre, ha infatti ospitato per la prima volta in Italia una intensa demo del rifacimento più atteso del prossimo anno. Quello di una leggenda - classe 1997 - che non ha solo fatto la storia ...

PS4 vola a Milan Games Week : da Final Fantasy 7 a MediEvil - tutti i giochi presenti : Il conto alla rovescia per la Milan Games Week è praticamente agli sgoccioli. La prossima edizione della grande fiera videoludica italiana aprirà infatti i battenti il 27 settembre, per una "tre giorni" all'insegna di colori, cosplayer, videogame e nerdismi assortiti, che saluterà il foltissimo pubblico - accolto tra gli ampi padiglioni in quel di Rho Fiera Milano - domenica 29 settembre. Sono tantissimi gli espositori attesi nel corso della ...

Final Fantasy 7 Remake : Square Enix presenta la cover ufficiale : Oggi Square Enix Ltd., ha presentato la cover della versione europea di Final Fantasy VII Remake e diverse nuove immagini e grafiche dei personaggi, che offrono uno sguardo approfondito al modo in cui i giocatori potranno esplorare la città di Midgar e affrontare la dispotica Shinra.Nella cover, che ricorda la celebre illustrazione originale di Final Fantasy VII, il protagonista Cloud Strife osserva, armato della sua iconica Buster Sword, il ...

Final Fantasy 7 e 8 Remastered Twin Pack Edition annunciato per Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 Remastered Twin Pack Edition per Nintendo Switch, permettendo così ai fan di lunga data della serie o ai neofiti di accedere a due delle esperienze JRPG più apprezzate di sempre con un unico pacchetto.Entrambi i titoli inclusi sono stati rimasterizzati per le console odierne, con migliorie sotto il punto di vista del comparto tecnico, e includono una serie di opzioni per rendere più ...

Final Fantasy 8 Remastered : i miglioramenti sono pochi ma il gioco continua a brillare - analisi tecnica : Quante possibilità c'erano che, nella stessa settimana in cui Eurogamer festeggia il proprio ventesimo anniversario, venisse rilasciata la remaster di uno dei più bei giochi per console del 1999? Con Final Fantasy 8 Remastered la speranza è quella di avere tra le mani l'edizione definitiva del gioco per PS4, Xbox One, PC e Switch. A due decadi di distanza dal lancio originale, si tratta dell'ultimo FF di quell'era a ricevere una qualsiasi forma ...

Final Fantasy XIV : il nuovo aggiornamento introdurrà le macchine di Nier Automata : Final Fantasy XIV si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento a tema Nier Automata. Si tratta della patch Shadowbringers 5.1 (Vows of Virtue, Deeds of Cruelty) e permetterà a 24 giocatori di allearsi e assaltare la Copied Factory. Inoltre lo stesso director del gioco Yoko Taro sarà presente all'evento.Tuttavia la nuova patch continuerà anche il filone narrativo di Shadowbringers, con nuove missioni e la modalità nuovo gioco+, che consentirà di ...

Ancora gameplay per Final Fantasy 7 Remake dal TGS : boss e invocazioni in video : C'è Ancora di che saziarsi per quanti attendono Final Fantasy 7 Remake al varco, pronto a travolgerli di azione, meccaniche ruolistiche e magica narrazione dal prossimo 3 marzo, solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Dopo aver mostrato un nuovo trailer e qualche scampolo di gameplay in occasione del Tokyo Game Show 2019, Square Enix torna a mettere sul piatto del materiale inedito per il rifacimento della sua settima Fantasia Finale, ...

Final Fantasy 7 Remake presenterà la modalità classica - ecco di cosa si tratta : Grazie alla Tokyo Game Show 2019 abbiamo potuto apprendere tante nuove informazioni sull'attesissimo Final Fantasy 7 Remake. Abbiamo infatti potuto ammirare Cloud, Tifa ed Aerith in azione contro il boss Aps (quello che si trova nelle fogne) e apprendere qualcosa in più sulla modalità classica.Il producer Yoshinori Kitase ha spiegato che il gioco presenterà un sistema di combattimento in tempo reale, infatti durante gli scontri i giocatori ...

Final Fantasy 7 Remake : un trailer mostra i minigiochi - la modalità classica e molto altro : Square Enix ha presentato alcuni esclusivi trailer durante la Tokyo Game Show 2019 dedicati a Final Fantasy 7 Remake. Durante l'evento, il Producer Yoshinori Kitase ha giocato una demo in cui vediamo i protagonisti combattere contro lo Scorpione Guardiano nel reattore di Midgar.Abbiamo anche potuto vedere in azione la modalità classica, in cui il personaggio del giocatore attaccherà e schiverà gli attacchi in automatico, i giocatori dovranno ...

Final Fantasy VIII Remastered – Disponibile da oggi : Final Fantasy VIII Remastered approda oggi su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, accompagnando il lancio con questo trailer: Il titolo vanta una grafica rinnovata e ci mette nei panni di SeeD Squall Leonhart e della combattente della resistenza Rinoa Heartilly, che insieme cercheranno di salvare il mondo dalla nazione militare di Galbadia. Le funzionalità principali della Remastered di Final Fantasy VIII sono le seguenti: –Battaglie ...

Il gameplay di Final Fantasy 7 Remake su PS4 esplode in un nuovo trailer : Siete affamati di gameplay di Final Fantasy 7? Non vedete l'ora di saperne di più sull'attesissimo Remake che approderà solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo anno? Bene, siete nel posto giusto al momento giusto! Sì perché, Square Enix ha appena rilasciato un nuovo trailer per il rifacimento della sua settima Fantasia Finale, proprio come promesso nelle scorse ore. Il filmato regala a fan vecchi e nuovi scampoli di giocato del ...

Final Fantasy 7 Remake : il nuovo trailer mostra il caos e le tensioni nelle strade di Midgar : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha presentato oggi un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake che mostra nuove sequenze di gioco e offre uno sguardo approfondito ai bassifondi di Midgar, in cui l'oppressiva Compagnia elettrica Shinra è coinvolta in un feroce conflitto con l'Avalanche, un gruppo di resistenza che combatte per proteggere la forza vitale del pianeta. I giocatori potranno vedere per la prima volta in azione i Turk, ...

Final Fantasy VII Remake : Nuovo Trailer da Square Enix : Square Enix ha presentato oggi un Nuovo Trailer di Final Fantasy® VII Remake che mostra nuove sequenze di gioco e offre uno sguardo approfondito ai bassifondi di Midgar, in cui l’oppressiva Compagnia elettrica Shinra è coinvolta in un feroce conflitto con l’Avalanche, un gruppo di resistenza che combatte per proteggere la forza vitale del pianeta. I giocatori potranno vedere per la prima volta in azione i Turk, ...

Il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake sta per arrivare - Square Enix pubblica un countdown : Ormai ci siamo, manca pochissimo all'arrivo del nuovo trailer dedicato all'attesissimo Final Fantasy 7 Remake.Nella giornata di ieri, vi avevamo riportato la notizia relativa all'imminente nuovo trailer che sarà pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2019. Ebbene, alle ore 16 di oggi, Finalmente torneremo ad ammirare il Remake dello storico titolo.Per celebrare l'evento, Square Enix ha anche pubblicato un countdown visibile sul sito ...