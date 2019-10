Crocefisso a scuola,Cei: non è divisivo

Ilin Aula "non è assolutamente un sibolo. Non si tratta di questione confessionale,ma di civiltà e appartenenza a una cultura intrisa di cristianesimo e di ciò che ne è scaturito in termini di accoglienza e integrazione".Così il segretario generale Cei, mons. Russo,commenta le parole del ministro dell'Istruzione."Simbolo, meglio una cartina del mondo" nelle scuole, aveva detto Fioramonti. "Spiace che si torni su questo tema", dice Russo,ricordando le sentenze di diverse corti a favore dei crocefissi.(Di martedì 1 ottobre 2019)