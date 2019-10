Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – “Al consiglio comunale congiunto dei giorni scorsi traper confrontarci sull’Ospedale Riuniti, sono state fatte ai cittadini leche, ancora una volta, non sono state. Ad oggi, come annunciato dal direttore generale dell’Asl Rm 6, sarebbero dovuti esserci 34 posti letto in più, tra week-surgery e long-surgery ma tra la chiusura di ortopedia, di otorinolaringoiatria e chirurgia, ad oggi si contano ben 12 posti in meno. Bugie, queste, che fanno comprendere, ancora una volta, il motivo dell’assenza in commissione e in aula consiliare dell’Assessore alla sanità regionale D’Amato. In tutto ciò, quel poco personale sanitario rimanente sta facendo enormi sforzi per garantire un servizio essenziale ad un territorio che conta oltre 100mila abitanti. Anche per questo, nei prossimi giorni, sarò a fianco dei cittadini ...

romadailynews : Corrotti: da Regione Lazio solite promesse non mantenute per #Anzio e #Nettuno: Roma – “Al… - Fastiddio1 : @Giadaforevah @GiancarloDeRisi Speriamo scompaiano anche quei ladri del pd...mi chiedo come facciano a continuare a… -