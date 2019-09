Somalia | bomba esplode al passaggio di mezzi militari italiani a Mogadiscio

Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) Unaartigianale è esplosa oggi aldi un convoglio di, in: nessuna delle persone a bordo sarebbe rimasta ferita. L’attacco è avvenuto lungo la strada Jaale-Siyaad, spiegano fonti locali. Il convoglio era appena uscito dalla green zone per andare verso il ministero della Difesa somalo. Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore della Difesa italiano sono stati due iinteressati dallo scoppio dell’ordigno,che stavano rientrando da un addestramento delle forze di sicurezza somale.I, due Vtlm Lince, sono stati colpiti nella tarda mattinata mentre il terzo blindato del convoglio non è rimasto coinvolto nello scoppio. L’esatta dinamica dell’attacco e le cause dell'esplosione sono in via d'accertamento. Già un primo attentato, sempre stamattina, avrebbe avuto come obiettivo una base militare americana da parte ...

