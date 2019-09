Rafael Leao | video gol Milan Fiorentina Prima rete in rossonero e tifosi conquistati

Milan - ombre nere su Rafael Leão : ecco chi non crede in lui - 35 milioni per un flop? : Essere Rafael Leão al Milan non è poi così semplice. L'attaccante portoghese, reduce dal Mondiale under 20 con la sua selezione ed acquistato dal Lille per 35 milioni di euro, seppur considerato tra i migliori talenti della sua generazione, non è ancora entrato nelle grazie di mister Marco Giampaolo