Prima puntata di ' Che tempo che fa' | da Fazio la Littizzetto scherza su Salvini

Rocco Schiavone 3 - anticipazioni Prima puntata del 2 ottobre : anticipazioni Rocco Schiavone, 1° puntata: Marco Giallini abbandonato da tutti Andrà in onda mercoledì 2 ottobre la prima puntata di Rocco Schiavone 3. La fiction con protagonista Marco Giallini tornerà a colorare il prime time di Rai2, a partire dalle 21.25, con quattro nuovi episodi. Le vicende del poliziotto nella terza stagione sono state anticipate dalle repliche di Rocco Schiavone 2. Sulla seconda rete torneranno gli appuntamenti con il ...

Maledetti amici miei - la Prima puntata dello show giovedì 3 ottobre su Rai 2 : "Maledetti amici miei" è il nome del nuovo programma che Rai 2 manderà in onda a partire da giovedì 3 ottobre. Questo progetto televisivo si compone di sette serate all’insegna dell'allegria e della risata insieme a personaggi ben noti del piccolo e del grande schermo. Il cast di protagonisti di questa trasmissione, infatti, è formato dagli attori Max Tortora, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Margherita Buy e Giovanni Veronesi. Il ...

Che tempo che fa - lo share di Fabio Fazio alla Prima puntata su Rai 2 : le cifre e il confronto con il 2018 : Dura la vita su Rai 2. Per certo più dura rispetto a quando si va in onda su Rai 1. Si sta parlando ovviamente di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio tornato in onda ieri sera, domenica 29 settembre, sul secondo canale dopo le polemiche politiche dello scorso anno. Ed è dura la vita per qu

Le Iene - nella Prima puntata l'omaggio a Nadia Toffa - con il suo ultimo video : "Sto cercando di ritardare la mia morte" : Domani su Italia 1 partirà la nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa. L'inviata e conduttrice scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia sarà omaggiata dai colleghi con un video di 20 minuti nella quale la stessa Toffa racconta il periodo difficile della malattia. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto ...

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 29 settembre 2019 – Manuel Bortuzzo - Federica Pellegrini - Mahmood tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Prima puntata stagionale, con diverse novità. La Prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il programma però ora […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 29 settembre 2019 – Manuel Bortuzzo, ...

Che Tempo che Fa - le anticipazioni e la diretta della Prima puntata : Che Tempo che Fa è un talk show condotto da Fabio Fazio, in onda su Rai 2, ogni domenica sera, a partire dalle ore 21:00.A partire dalle ore 19:30, invece, va in onda Che Tempo che Farà.prosegui la letturaChe Tempo che Fa, le anticipazioni e la diretta della prima puntata pubblicato su TVBlog.it 29 settembre 2019 11:13.

Che tempo che fa - Fabio Fazio riparte con Gino Strada : ecco gli ospiti della Prima puntata : Una puntatona che non delude le attese, per Fabio Fazio. Che tempo Che Fa avvia la diciassettesima stagione su Rai2 domenica 29 settembre 2019. L’appuntamento è preceduto alle ore 19.30 da Che tempo Che Farà, in cui Fabio Fazio insieme a Mago Forest si intrattengono con il pubblico in sala in un gio

Fratelli di Crozza - diretta Prima puntata dalle 21.25 su NOVE : Riparte stasera alle 21.25 su NOVE Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza del venerdì sera. Tante le conferme, ma soprattutto diversi i personaggi proposti nelle imitazioni dal comico geNOVEse. TvBlog seguirà in diretta la prima puntata.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte diventa "The New Conte", sull'onda del "The New Pope" di Paolo Sorrentino. Le nuove imitazioni riguardano invece il Ministro dell'Economia Roberto ...

Domenica in e gli ospiti della terza puntata (AntePrima Blogo) : Domenica 29 settembre, seduti in quel caffè a guardare Mara Venier, canterebbe il buon Maurizio Vandelli. Tutti gli italiani (o la maggior parte) davanti ai teleschermi sintonizzati su Rai1 sono pronti Domenica a guardarsi e gustarsi la nuova puntata di Domenica in.Come sempre Mara Venier è pronta ad ospitare nel salotto buono di Rai1 un carico di personaggi per chiacchierare e trattare temi di grande interesse, senza mancare di intrattenere ...

Uomini e donne - Gianni Sperti : "Saltai la Prima puntata di Uomini e donne perché la sera prima bevvi troppo - Maria reagì così..." : Intervistato dal magazine di Uomini e donne, Gianni Sperti non si è sbilanciato sui nuovi tronisti, spiegando però di sentirsi più vicino, "per modi di fare, ad Alessandro e Sara". L'opinionista del programma di Canale 5 si è poi espresso sull'eterna tensione che caratterizza il rapporto tra Tina e Gemma:Loro si odiano e anche quest’anno hanno ripreso a discutere molto animatamente. Intanto io rido, perché mi fanno divertire. Non penso sarà ...

Matrimonio a Prima vista 4 - Federica e Fulvio si tolgono le fedi : cosa accadrà nell’ultima puntata? : Penultima puntata della quarta stagione di Matrimonio a prima vista, programma in onda su Real Time che sta coinvolgendo sempre di più il pubblico arrivando a tenere incollati allo schermo 1.021.000 spettatori. Il 2 ottobre andrà in onda finale di stagione in cui le tre coppie (CHI SONO GLI SPOSI) che hanno partecipato all’esperimento diranno se vogliono annullare il Matrimonio o rimanere insieme, ma già alcuni segnali di come andranno le ...

Anticipazioni ultima puntata Matrimonio a Prima vista : 2 coppie divorziano : Matrimonio a prima vista 2019 ultima puntata Anticipazioni: chi divorzia e chi resta insieme Matrimonio a prima vista 2019 volge al termine. Mercoledì 2 ottobre andrà in onda su Real Time l’ultima puntata del docu-reality. Stando alle prime Anticipazioni trapelate sembra certo l’addio di due coppie. La prima è quella formata da Fulvio e Federica: […] L'articolo Anticipazioni ultima puntata Matrimonio a prima vista: 2 coppie ...

