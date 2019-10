Mustier accantona la sub-holding In stand-by l' uscita dalla Turchia

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 1 ottobre 2019) Jean-Pierrepare voler evitare qualsiasi possibile passo falso prima della presentazione del nuovo piano industriale triennale 2020-2022 di Unicredit, agli inizi del prossimo mese di dicembre. Così mentre la banca studia una maxi-cartolarizzazione per ridurre gli Npl "non core" entro la soglia dei 10 miliardi, sull'eventuale trasformazione della quota in Yapi Kredi da indiretta a diretta non ci sarebbe fretta secondo quanto risulta ad Affaritaliani. Segui su affaritaliani.it

