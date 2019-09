Ieri sera a Milano è crollata parte del soffitto di un cinema | ci sono due feriti

Una serata a SampIeri per ricordare le vittime del naufragio : Lunedì 30 settembre a Sampieri saranno ricordate le 13 vittime del naufragio avvenuto sulla costa il 30 Settembre 2013. Appuntamento alle 18

Ascolti Barbara d’Urso - Imma Tataranni e Giletti : dati serata di Ieri : Ascolti Live Non è la d’Urso, fiction Imma Tataranni, Il borghi dei borghi e Non è L’Arena È stata una domenica di fuoco quella di ieri sera, con la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, le prime della fiction Imma Tataranni, Non è l’Arena e Il Borgo dei Borghi. Dopo il “flop” di Ascolti di settimana scorsa, Barbara d’Urso ha sfoderato gli artigli e ha messo in piedi una puntata ricca di ospiti e ...

FOTO – Insigne : “Un grande onore essere tra voi…”. Guardate con chi era Ieri sera! : Insigne posta su Instagram lo scatto con Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo durante il loro concerto tenutosi ieri sera a Napoli. Queste le parole di Insigne postate su Instagram: “Un grande onore essere tra voi: la storia di Napoli”. PER LEGGERE TUTTE LE ...

Un autista di autobus è stato aggredito Ieri sera a Roma da otto ragazzi - che sono ancora ricercati : Venerdì sera c’è stata un’aggressione a Roma a bordo di un autobus della linea 46, compiuta da un gruppetto di otto ragazzi contro il conducente dell’autobus. Secondo la ricostruzione di Repubblica, durante il tragitto uno dei ragazzi avrebbe messo in

4 Hotel : stasera la seconda stagione del docureality di Bruno BarbIeri su TV8 : Riparte la sfida tra gli albergatori italiani. Nel primo episodio lo chef stellato nominerà la miglior struttura turistica in Puglia.

Programmi TV di stasera - domenica 15 settembre 2019. Su Tv8 la seconda stagione di «Bruno BarbIeri – 4 Hotel» : Bruno Barbieri Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista – Replica Film tv di Alberto Sironi del 2001, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un orafo è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Sembrerebbe un suicidio, ma per Montalbano qualcosa non torna. Intanto, la stessa notte, un elettricista viene ucciso a colpi di pistola. Rai2, ore ...

Roma - 18enne trovata impiccata e con le mani legate in un parco. Era scomparsa Ieri sera : Una ragazza Romana di 18 anni è stata trovata impiccata all'interno dell'area giochi di un parco in via Galla Placidia, nei pressi di via Tiburtina. A scoprire il corpo della giovane,...

