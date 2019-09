Ambiente | la Liguria chiede lo stato di calamità naturale per gli apicoltori

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) All’unanimità il Consiglio regionale dellastasera a Genova ha approvato un ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Giovanni Toti e la sua Giunta a “farsi parte attiva con il Governo affinché venga riconosciuto lodiper gliliguri”. Il documento firmato da tutti i gruppi impegna la Giunta Toti a far sì che “le pratiche necessarie alla richiesta divengano ultimate il più celermente possibile, facendosi parte attiva con il Governo affinché tale richiesta venga riconosciuta o diversamente a individuare soluzioni alternative per sostenere dette imprese in collaborazione con le associazioni di categorie”. L'articolo: lalodiper gliMeteo Web.

TommyMediagold : #AlassioAmbiente perde il ricorso al #Tar, la #Sat inizierà il servizio in house - m5s_liguria : “Da tempo auspichiamo, per l’insediamento di Italiana Coke di Cairo Montenotte, che si affrontino le note problemat… - SmartgreenPost : La Commissione Europea finanzia la ricerca sulle #bioplastiche in #Liguria. Tra le società coinvolte anche la… -