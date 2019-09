Quando le foto con gli orsi polari andavano di moda

Quando le fotografie raccontano storie e sogni : «La fotografia è una cattura emozionale della realtà, che non scade, perché non ha tempo. La fotografia sono gli occhi del mio cuore che vedono e, attraverso la lente, perpetuano la mia realtà mediante i mondi che incontrano: per questo la fotografia mantiene per sempre una propria, magica pulsazione».Claudia Spaziani, nata a Torino e cresciuta in Umbria, vive da anni a Castel Guelfo dove ha sede il suo ...

Basket – Bufera su Kobe Bryant : Quando la ‘Mamba Mentality’ umilia e rende tristi ragazzine di 10 anni [FOTO] : Bufera social su Kobe Bryant: parole dure contro la squadra estiva della figlia, arrivata 4ª in un torneo giovanile. Eccesso di Mamba Mentality? Nelle ultime ore intorno a Kobe Bryant si è scatenata una vera e propria Bufera mediatica. L’ex stella dei Lakers ha postato una foto della squadra estiva in cui milita la figlia Gianna, al termine di un torneo giovanile concluso senza successo. La foto è stata fortemente criticata a causa ...

“Mai magra abbastanza”. Posta la foto di Quando era anoressica - Paola Turani lascia i fan a bocca aperta : È una delle donne più amate del web e, su Instagram, ha più di un milione di follower. È bella, è amata, ha un fisico scultoreo. Eppure ha sofferto di anoressia. Oggi Paola Turani, affidandosi a Instagram, racconta con onestà il periodo più buio della sua vita. E il lato oscuro della moda. “La prima foto è stata scattata più di 10 anni fa, avevo iniziato da qualche anno a fare la modella ed ero completamente intrappolata in un circolo vizioso, ...

Si fa fotografare per una pubblicità ma Quando scopre la verità prende una decisione drastica : Una donna anziana, Maria Cisto di Savoca in provincia di Messina, era stata contatta da una importantissima azienda pubblicitaria americana, la Kenar Enterprise di New York per posare per una pubblicità contro l’AIDS. O almeno così le avevano detto. La donna, insieme ad altre sue coetanee, avrebbero dovuto posare per alcuni scatti insieme alla top model Linda Evangelista. La donna era stata ben lieta di far parte di questo ...

Albano Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura

Morte Gimondi – Anche Vincenzo Nibali saluta Felice : “buona fuga! Ricordo il suo disappunto Quando vinsi i Tour e…” [FOTO] : Vincenzo Nibali ricorda Felice Gimondi dopo la tragica e improvvisa scomparsa dell’ex ciclista La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del ciclismo. L’ex corridore è scomparso ieri a causa di un malore mentre si trovava in mare a Giardini Naxos e nonostante gli immediati soccorsi non c’è stato nulla da fare. In tantissimi hanno voluto ricordare Gimondi, con post social e parole commoventi. Tra ...

Prima di partire per le vacanze tre ragazze ogni anno si fanno un sefie - Quando sviluppano le foto rimangono sconvolte : Tre amiche da tanti anni erano solite fare le vacanze insieme e si scattavano un sefie Prima di partire. Le ragazze , felicissime del viaggio che stavano per affrontare, non badavano ad altro se non alla loro felicità dei quei momenti. Un anno si sono fatte un selfie a bordo dell’aereo e sono partite. Al loro rientro, quando hanno sviluppato la foto hanno notato che nello sfondo c’era anche un ragazzo che sorrideva ma che non centrava nulla ...

Quando Andreotti fece sparire la foto del Papa in piscina : i diari segreti domani su 7 : domani sul magazine i contenuti delle agende (1944-2009), fino a oggi rimaste nascoste, del senatore a vita, per 7 volte presidente del Consiglio, scomparso nel 2013

Cecilia e le foto con Ignazio : “Quando diventa business non lo vedete” : Cecilia Rodriguez e le foto con Ignazio. Il retroscena degli scatti e la stoccata ad alcuni influencer: “Quando diventa business voi non lo vedete” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti. In questi giorni stanno trascorrendo del tempo a Ibiza da dove non fanno mancare scatti social che puntualmente accendono i loro numerosi […] L'articolo Cecilia e le foto con Ignazio: “Quando diventa business non lo ...