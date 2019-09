O anche no | diretta

LIVE Sampdoria-Inter 1-3 - Serie A in DIRETTA : Sanchez e Gagliardini affondano Di Francesco. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Fine della partita, l’Inter batte la Sampdoria 3-1. 93′ Vola a respingere Handanovic su un tiro di Ronaldo Vieira da fuori area. 92′ Rigoni mette in mezzo dalla destra per Quagliarella che però non arriva a colpire di testa. 91′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 90′ Murru dalla sinistra mette in mezzo un grande cross per Quagliarella, ma ...

Diretta/ Sampdoria Inter - risultato 0-2 - streaming video e tv : espulso Sanchez! : Diretta Sampdoria Inter streaming video e tv: i due allenatori, quote e risultato live del match per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Sampdoria-Inter 0-2 - diretta. Espulso Sanchez : La Sampdoria non vince in casa contro l'Inter da quasi 3 anni: 1-0 con gol di Quagliarella il 30 ottobre 2016 l'ultimo successo dei blucerchiati. Nella scorsa stagione la spuntarono gli...

LIVE Sampdoria-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : espulso Sanchez per simulazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ espulso Sanchez per simulazione in area di rigore, riceve la seconda ammonizione per essersi tuffato su Chabot. Inizia il secondo tempo! 18.52 Inter totalmente padrona della partita con Sensi e Sanchez che mettono le firme in questo primo tempo, inesistente la Sampdoria sia in fase offensiva che difensiva. A tra poco per il secondo tempo. 48′ Fine primo tempo, Inter in ...

Sampdoria-Inter 0-2 - diretta. Raddoppio di Sanchez : La Sampdoria non vince in casa contro l'Inter da quasi 3 anni: 1-0 con gol di Quagliarella il 30 ottobre 2016 l'ultimo successo dei blucerchiati. Nella scorsa stagione la spuntarono gli...

Sampdoria-Inter 0-0 - La Diretta Lautaro-Sanchez in avanti : La Sampdoria non vince in casa contro l'Inter da quasi 3 anni: 1-0 con gol di Quagliarella il 30 ottobre 2016 l'ultimo successo dei blucerchiati. Nella scorsa stagione la spuntarono gli...

Sampdoria-Inter - diretta : formazioni ufficiali. Lautaro-Sanchez in avanti (ore 18 - Sky) : La Sampdoria non vince in casa contro l'Inter da quasi 3 anni: 1-0 con gol di Quagliarella il 30 ottobre 2016 l'ultimo successo dei blucerchiati. Nella scorsa stagione la spuntarono gli...

DAZN Serie A 6a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (anche Sky 209) : Terminato il turno infrasettimanale, la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste su DAZN anche durante l’ultimo weekend di...

DAZN Serie A 5a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (anche Sky 209) : Le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT proseguono anche durante l’ultima settimana di settembre con la quinta Giornata. Il...

DAZN Serie A 4a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (anche Sky 209) : La quarta Giornata della Serie A TIM su DAZN si apre sabato 21 settembre alle...

DIRETTA/ Manchester United-Astana - risultato live 0-0 - : porta stregata per Rashford! : DIRETTA Manchester United Astana streaming video e tv: risultato live 0-0, inizia la partita di Old Trafford che si gioca per l'Europa League.

DIRETTA RENNES CELTIC/ Streaming video e tv : arbitra Sanchez Martinez - Europa League - : DIRETTA RENNES CELTIC Streaming video e tv: quote e risultato live del match della prima giornata della fase a gironi di Europa League per il gruppo E.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Classifiche gironi : c'è il Manchester United - diretta gol : RISULTATI EUROPA LEAGUE: la diretta gol live score delle partite in programma oggi, giovedi 19 settembre e la classifica dei gironi nel primo turno.

DIRETTA/ Shakhtar Manchester City - risultato 0-0 - streaming video tv : si comincia! : DIRETTA Shakhtar Manchester City streaming video e tv: risultato live 0-0, comincia la partita valida per la fase a gironi di Champions League.