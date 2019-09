Sono per l' eutanasia perché sono per la vita dice Antonio Scurati

Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) “Ioper l'per la”. Lo scrive il Premio Strega, autore di M, il figlio del secolo, nel suo articolo di esordio come collaboratore del Corriere della Sera. Lo scrittore afferma anche di essere “per l'” nella sua forma “legale, libera, civile” e lo è, spiega, “con ragione e per compassione”. Dunque “ne peroro la causa in qualità di individuo" aggiunge "di cittadino e anche di scrittore” in quanto “ogniè degna di essere raccontata (non solo le vite straordinarie di santi o eroi)”, ma“questa dignitosaqualunque deve poter esser raccontata in qualsiasi modo (non solo con i versi sublimi dei poemi antichi ma anche con la lingua familiare della prosa, prossima alla lingua quotidiana)”. L'autore di M. scrive di rigettare “con forza e, permettetemelo, con sdegno” tutti gli slogan dei militanti contrari a ...

matteosalvinimi : STOP alla Flat tax, STOP a Quota 100, TASSE sulle merendine, sulle gazzose, sul gasolio per agricoltori e pescatori… - matteosalvinimi : Sono emozionato e commosso per l’affetto che Genova mi ha dimostrato stasera. Dopo Umbria e Toscana, quanta gente a… - marcocappato : È falso che 'i medici' siano contro la libertà di scelta dei malati nel fine vita, come vi raccontano i media. Ci s… -