Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Lantus quest'anno ha investito molto sui giovani, cercando di ringiovanire una rosa sicuramente di esperienza: da De Ligt a Demiral, fino ad arrivare a Pellegrini e Rabiot, la dirigenza bianconera sta gettando le basi per un futuro che si spera essere vincente, soprattutto in Champions League. Oltre ai volti nuovi, ci sono stati anche importanti ritorni: uno su tutti quello di Buffon, nuovo dodicesimo dellantus che si sta ritagliando un posto soprattutto in campionato. Ha esordito infatti contro l'Hellas Verona e potrebbe giocare anche sabato 28 settembre contro la Spal. Di recente lantus ha ufficializzato un altro, che non riguarda però un giocatore ma un rinforzo per lo staff tecnico: si è unito al team di Sarri anche Andrea, uno dei riferimenti della difesa bianconera degli ultimi anni. A tal riguardo ha parlato anche un ex giocatore bianconero, Simone ...

