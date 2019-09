Manovra | Pd | giù tasse e alzare stipendi   Renzi | carte credito | meno commissioni

Governo - Conte in Aula : ?«Con Manovra stop Iva e giù cuneo - nuovo patto stabilità Ue» : Il premier in?Aula: «Al via nuova stagione di riforme», «useremo una lingua “mite”, asili nido e servizi alle famiglie tra le prime leve su cui agire». E sul fisco: «Pagare tutti tasse per pagare meno tutti». In arrivo anche «una banca di investimenti per il Sud» e una «legge per la parità di genere negli stipendi». Il voto di fiducia inizierà alle 19.30, esito atteso non prima della 21. In piazza la manifestazione Fdi-Lega contro il Governo, ...

Governo - il giorno della fiducia alla Camera e della linea di Conte : Europa più giusta - Manovra con equità - lealtà in maggioranza : Tanta Europa. Non per sfidarla, ma per cambiarla da dentro. Ci sono un rapporto ristabilito e rinsaldato con Bruxelles, certo, l’apertura di credito personale ricevuto dai leader. Ma c’è anche ciò che il nuovo Governo cercherà di modificare nell’Unione Europea: la politica economica, finalmente più rivolta agli investimenti e alle iniezioni per la crescita, ma anche quella sulle migrazioni che è uno dei punti fissati nella sua ...

Pensioni e reddito di cittadinanza : probabili nuovi aggiustamenti con la Manovra 2020 : L'arrivo del nuovo governo "giallo-rosso" e la scadenza pressante per la stesura della prossima legge di bilancio 2020 potrebbero avere una profonda influenza sulla riforma della previdenza e del welfare. Negli ultimi giorni si è parlato molto del destino delle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 e degli altri provvedimenti di flessibilità richiesti a gran voce dai lavoratori in età avanzata colpiti dalla legge Fornero. Ma anche il ...

Giuliano Pisapia : "Un governo di transizione per la Manovra" : Andare al voto “prestissimo” ma con il traghettamento di un governo di transizione che faccia la manovra economica. E’ questa la strada che si dovrebbe seguire secondo Giuliano Pisapia, eurodeputato Pd, intervistato dal Corriere della Sera.Per l’ex sindaco di Milano, il governo di transizione “che prepari le elezioni e s’incarichi di raddrizzare la barra economica salvandoci dal baratro”, dovrebbe essere ...

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su Manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia

Crisi - Manovra subito o tecnici per blindare i conti : vanno scongiurati esercizio provvisorio e incubo Iva : Entro il 31 dicembre va varata la Legge di Bilancio: votando ad ottobre il nuovo esecutivo avrebbe i giorni contati per mettere a punto e far approvare un testo che dovrà tamponare i 23 miliardi di aumenti Iva già stabiliti per legge. Difficile quindi tagliare le tasse o ridurre il cuneo fiscale...

Salvini : tasse giù - Tasi via. Manovra non diventi gioco tre carte. Garavaglia : stop bonus Renzi : La Manovra non può essere un «gioco delle tre carte», gli sgravi non debbono essere recuperati con nuove misure. Salvini vuole «un coraggioso e sostanzioso abbassamento...

Salvini alle parti sociali : «Giù le tasse e via la Tasi - la Manovra non sia il gioco delle 3 carte». E Di Maio : «Ognuno riceve chi vuole» : Il vicepremier leghista: «Questo è il momento del coraggio e non del tirare a campare». La replica del leader del Movimento: «Noi lavoriamo per risolvere problemi»