DIRETTA F1 | LIVE GP Russia 2019 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming e palinsesto

DIRETTA Sampdoria-Inter - LIVE Serie A calcio : orario - tv - streaming e palinsesto : La sesta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si apre quest’oggi con i primi tre anticipi del turno tra cui figura anche il match della capolista Inter a Genova contro la Sampdoria. Alle ore 18.00 si gioca allo stadio Luigi Ferraris un testa coda estremamente importante per entrambe le compagini, chiamate a fare risultato per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi di questo avvio stagionale. I padroni di casa liguri ...

DIRETTA Atletica - LIVE Mondiali 2019 : orari sabato 28 settembre - programma - tv e streaming : Oggi (28 settembre) andrà in scena la seconda giornata dei Mondiali di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha. Saranno ben sei le gare che assegneranno medaglie. Fari puntati sulla finale del 100 metri maschili, con la speranza che ci possano essere gli italiani. Proprio guardando in casa degli azzurri, saranno nove gli atleti impegnati nelle gare di oggi: Giovanni Faloci, Claudio Stecchi, Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Maria Vittoria ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chepngetich domina la maratona! Chelimo argento - Johannes bronzo. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.43: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda giornata di gare da Doha 1.41: Oro Kenya, argento Bahrein, bronzo Namibia: questo il podio della Maratrona Mondioale di Doha. Ritirate le due azzurre Epis e Dossena 1.40: Sesto posto per la statunitense Groner, settima la giapponese Tanimoto 1.36: Quarto posto per la keniana Kiplagat ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Un quartetto con tanta Africa in testa. Ritirate le azzurre Dossena ed Epis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 1.10: E’ partita decisa Chepngetich ma Chelimo non ha ancora alzato bandiera bianca. E’ staccata di una ventina di metri 1.08: Al rifornimento prova nuovamente l’azione Chepngetich e stacca le compagne di avventura, la segue Chelimo, più indietro Kilaghat 1.03: L’Italia resta senza atlete in gara. Si ritira anche Giovanna ...

LIVE Serbia-Francia 3-2 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : Atanasijevic stellare! I ragazzi di Kovac volano in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.35 Grazie per aver seguito con noi le emozioni di questa lunghissima Semifinale degli Europei di volley 2019 e buona proseguimento di serata da OA Sport. 23.33 La Serbia ha giocato una partita quasi perfetta con un Atanasijevic che ha dimostrato di essere di un altro LIVEllo. I padroni di casa sono stati troppo discontinui. Hanno alternato momenti di grande volley con lunghi passaggi a ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Africa e Bahrein padroni. Dossena prova a non perdere troppo terreno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 23.30: Si ferma una delle favorite: la etiope Dereje 23.28: Adesso si fa sul serio. Sono in quattro a prendere il largo. Jepkesho (Bah), Aga (Eth), Chepgnetich (Ken) sono le più attive davanti 23.25: Dossena 20ma al km 7 a 7″ dalla testa 23.23: Jepkesho a fare l’andatura in un gruppo di una quindicina di atlete con tanta Africa, il Bahrein e ...

LIVE Francia-Serbia 2-2 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : il tie-break deciderà la seconda finalista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 La Francia porta il match al tie-break. 24-17 Boyer fortissimo, Petric non ci arriva nonostante la deviazione del muro. 24-17 Ancora un errore in attacco dei padroni di casa. 23-16 Errore in attacco di Lyneel, la Serbia ci prova. 23-15 Bellissima pipe di Lyneel, nulla da fare per la difesa. 22-15 Muro di Petric che sfida con lo sguardo Ngapeth. Alla fine i due si scambiano un segno ...

LIVE Francia-Serbia 1-2 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : i padroni di casa in vantaggio 12-8 nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-8 Ivovic sbaglia ancora una volta al servizio. 12-8 Ivovic è bravissimo a giocare con le mani di Boyer. 12-7 Stampata di Lyneel in faccia ad Atanasijevic!!! 11-7 Ace Ngapeth aiutato dal nastro, per lui terzo punto diretto dal servizio. Time out per Kovac. 10-7 Ngapeth straripante in diagonale. 9-7 Podrascanin si rifà subito con un buonissimo primo tempo. 9-6 Legnata di Boyer sulla testa di ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : alle 22.59 la Maratona femminile - l’Italia spera in Sara Dossena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL POMERIGGIO 22.58: Le atlete sono pronte per la partenza 22.56: Un ruolo da protagonista lo può recitare Israele con la ex kenyana Lorah Sal’peter, la bielorussa campionessa continentale Mazuronak e la britannica Purdue 22.54: Le kenyane “vere” non sono da meno: Ruth Chepngetich, Visline Jepkesho e la quarantenne Edna Kiplagat, che ...

LIVE Francia-Serbia 1-2 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : i padroni di casa troppo fallosi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 La Serbia ha giocato un set di altissimo LIVEllo. I padroni di casa troppo imprecisi sia al servizio che in attacco. 21-25 Incredibile invasione di Ngapeth!!!!! Terzo set alla Serbia. 21-24 Lisinac difende una diagonale impressionate e Atanasijevic chiude con una diagonale strettissima. 21-23 Cambiata la decisione il tocco c’è. 22-22 Parallela out di Atanasijevic, chiesto il ...

LIVE Francia-Serbia 1-1 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : terzo parziale in equilibrio 16-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-21 Grebennikov è miracoloso a fondo campo e Boyer chiude un punto importantissimo. 18-21 Secondo errore al servizio per Ngapeth. Il set sta sfuggendo di mano ai transalpini. 18-20 Boyer tira fortissimo su Podrascanin che non riesce a difendere. 17-20 Numero di Kovacevic che prova prima un pallonetto e nel contrattacco in extra rotazione la mette giù. Tillie chiama il time out. 17-19 ...

LIVE Francia-Serbia 1-1 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : Atanasijevic guida la riscossa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Ma che giocatore Ngapeth!!!!! Difende il pallonetto avversario e contro il muro a tre appoggia la palla in posto cinque, 2-0 Disastro Serbia. Jovovic e Petric non si capiscono e spediscono all’ultimo istante la palla dall’altro lato. Ngapeth attacca subito e mette facilmente a terra. 1-0 Errore al servizio di Atanasijevic. Inizia il terzo set, al servizio la Serbia. 22.08 La ...

LIVE Francia-Serbia 1-0 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : i ragazzi di Kovac in vantaggio 13-8 nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Cortissimo il servizio di Petric. 10-18 Non si passa più! Kovacevic ferma in maniera ottimale la parallela di Patry. 10-17 Che colpo di Kovacevic!!!! Con una diagonale morbidissima. Francia in grande difficoltà. I transalpini devono reagire se vogliono rimanere attaccati al set. Time out per Tillie. 10-16 Servizio devastante di Petric, difesa male dai padroni di casa e Kovacevic chiude ...

LIVE Francia-Serbia 1-0 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : Ngapeth e Boyern guidano i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Petric passa sulle mani aperte di Toniutti. 1-4 Dopo una serie decisamente positiva, sbaglia al servizio Atanasijevic. 0-4 Atanasijevic tira su Ngapeth che difende male. Il numero nove francese forza in attacco ma colpisce l’asta. 0-3 Atanasijevic mette ancora in difficoltà la ricezione avversaria e poi chiude con un bolide da seconda linea. 0-2 MONSTER BLOCK DI JOVOVIC!!!!! Finta ...