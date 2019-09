Conte rompe il tabù del Mattarella bis | “Vorrei una personalità come lui”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) Giuseppelancia il “bis”, rimescolando le carte sul prossimo inquilino del Quirinale. "Non spetta a me" una decisione su chi andrà al Colle, "non sono neanche parlamentare", ma "posso dire che vorrei una", dotata di "equilibrio, esperienza politica, saggia e anche alla mano". In altri termini, “sefosse disponibile a un secondo mandato…”. Un messaggio chiaro all’indirizzo della sua maggioranza arriva dalla Puglia, dove il premier Giuseppeha partecipato a “La Piazza”, la kermesse di Affari Italiani che s’è svolta a Ceglie Messapica (Br). Intervistato per circa due ore dal direttore del quotidiano online, Angelo Maria Perrino, il capo del governo ha tracciato, tra le altre cose, la prossima manovra, parlando di un “Patto sociale” con gli italiani che punta a usare maggiormente la moneta elettronica generando benefici economici ...

