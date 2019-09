Cade e sbatte violentemente la testa | muore dopo aver aspettato 23 ore l’ambulanza e

Fonte : baritalianews

(Di sabato 28 settembre 2019) Una storia assurda di malasanità che arriva da Swansea una città del Galles nel Regno Unito. John Williams di 80 anni è mortoatteso per 23 ore che arrivasse7 ore al pronto soccorso prima che un medico lo visitasse. L’uomo aveva 80 anni e i suoi famigliari avevano chiamato i soccorsi perché aveva sbattutoil capo al pavimento. L’uomo è morto al Morriston Hospital. A denunciare l’accaduto è stato il figlio di John. Il ragazzo ha detto che lo staff delha affermato che l’attesa che arrivino i soccorsi può essere anche di 24 ore e che l’intero sistema sanitario in Galles è sbagliato. I dirigenti del Morriston Hospital si sono difesi, per la lunga attesa del paziente, dicendo che l’uomo era stato ricoverato per lievi ferite al capo e che le sue condizioni erano notevolmente peggiorate con il passare delle ...

