Un malato scrive al Papa | La sofferenza non è sacra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Redazione Mentre si depositano le polveri della polemica sulla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la non punibilità di chi aiuti unterminale a morire, si levano le voce dei diretti interessati, i malati. I quali sembrano apprezzare la possibilità di scegliere di togliere il disturbo in casi estremi. Ha deciso dire aFrancesco Gianfranco Bastianello, 63 anni, da quasi 50di Sla. Lui è di Cavallino, nel Veneziano, e la sua vicenda è raccontata dalla Nuova Venezia. Cattolico praticante, ha voluto far sapere al pontefice in una missiva che «quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore resta facendoti impazzire, caroFrancesco allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita: andartene». «Scrivo aFrancesco - spiega - delle conseguenze dellaperché la conosco molto da vicino» ...

HuffPostItalia : Malato di Sla scrive a Papa Francesco: 'Quando il dolore ti fa urlare, puoi solo andartene' - repubblica : Malato di Sla scrive al Papa: 'La morte può essere l'unica scelta. Dio non può permettere di vivere oltre il soppor… - FirenzePost : Suicidio assistito: la politica s'interroga sul da farsi. Un malato di Sla scrive al Papa -