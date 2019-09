Mini Cooper – La Nuova SE è arrivata a Milano con un circuito elettrizzante GALLERY

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) LaSE ènella città dicon un: 25 e 26 settembre Piazza XXV Aprile Una pista è comparsa improvvisamente questa mattina ain Piazza XXV Aprile, animata da alcuneFull Electric che sfrecceranno per due giorni, dando una scossa alla città. Questa mattina al risveglio gli abitanti dihanno trovato unasorpresa: in Piazza XXV Aprile un tracciato, che ricorda in tutto e per tutto una pista giocattolo elettrica lunga 210m è apparso all’alba improvvisamente per fare sfrecciare laSE Full Electric nelle giornate di oggi e domani. In occasione della green Week promossa dal Comune diper valorizzare la cultura ecosostenibile, in Piazza XXV Aprile ha preso vita la più grande pista di macchine elettriche, per regalare momenti di emozioni pure ed elettrizzanti a tutti ...

