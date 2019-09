E’ in atto una fuga di massa tra i grillini

Grande Fratello - Ambra Lombardo si è rifatta il seno : "Kikò mi ha fatto una sorpresa!" : Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16, si è sottoposta all'operazione di mastoplastica addittiva che è stata documentata durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Come ricordiamo, Ambra, sempre a Pomeriggio Cinque, aveva dichiarato che la decisione di sottoporsi a questo tipo di intervento era dovuta ad un'eccessiva perdita di peso che le aveva, appunto, ...

Diaco : Roma risponde ai cambiamenti ambientali con atto unanime : Roma – “Roma Capitale risponde compatta all’emergenza ambientale e climatica in corso e approva con voto unanime, in Aula Giulio Cesare, una mozione destinata a entrare nella storia di questa città. I punti del progetto approvato dall’Assemblea Capitolina sono 16 e spaziano dalla riduzione di almeno il 40% delle attuali emissioni nette di gas climalteranti a Roma entro il 2030, con l’obiettivo di arrivare a emissioni zero entro il 2040, ...

Giovanni Ciacci ingrato? La replica di una tutor a Detto Fatto : Detto Fatto, Giovanni Ciacci: Elisa D’Ospina polemica Ieri Giovanni Ciacci ha rilasciato un’interessante intervista a Il Fatto Quotidiano. Dichiarazioni le sue che hanno creato un incredibile putiferio mediatico. Difatti il popolare stylist, in questa circostanza, ha rivelato di aver abbandonato Detto Fatto in quanto sarebbe finito con l’addio di Caterina Balivo. Parole che pare non siano piaciute a una delle tutor del ...

Detto Fatto - confessione spiazzante di Anna Dello Russo : "Ho comprato una casa che uso come guardaroba" : "Non sono una multimiliardaria. Però è vero, tempo fa ho comprato un appartamento vicino a quello dove vivo e lo uso come guardaroba". Così l'icona fashion Anna Dello Russo ha confermato i rumors a Bianca Guaccero nello studio di Detto Fatto, in onda su Rai 2. Della Russo, che nel 2006 è stata diret

Ciacci vs Freccero e Guaccero : «Sono stato indagato per ricettazione ma ad oggi non ho ricevuto nessuna condanna. Detto Fatto è finito» : Carlo Freccero e Giovanni Ciacci Carlo Freccero accusa, Giovanni Ciacci controbatte. Inviperito da un’esternazione del direttore di Rai 2, che ha parlato di una condanna che l’avrebbe spinto a lasciare Detto Fatto, Ciacci ha risposto dicendo di essere “‘vittima fino a prova contraria” da circa cinque anni di un procedimento legale, avviato dalla Rai ai suoi danni. L’accusa è quella di ricettazione. Annunciando ...

Padova - prima insulta il consigliere leghista poi si pente : "Ho fatto una cavolata" : Aurora Vigne Dopo la figura barbina di domenica 22 settembre a Padova, Claudia Esposito ha ammesso di aver fatto "una sciocchezza". E ora piange disperata davanti a suo padre Domenica mattina, nel cuore di Padova, Claudia Esposito è stata a dir poco esplosiva. Davanti al banchetto della Lega, tra insulti e sputi, non la fermava più nessuno. Ora, però, la 39enne è tutta lacrime e pentimento. Come riporta Il Messaggero, infatti, la ...

Stefano Boeri all'Onu : una Grande Muraglia Verde attorno al pianeta (e in Italia) : L'architetto italiano ha presentato alle Nazioni Unite nel summit sul clima il progeto di realizzare corridoi vedi dall'Africa all'Asia centrale, passando per Europa e anche in Italia per creare nuove foreste urbane attorno alle città. Una vera e propria infrastruttura Verde contro i cambiamenti climatici

Una conquista clamorosa di Maria : da luterano a cattolico ed apostolo (La conversione di Wayne Weible). : Nell’Ottobre dell’85 Wayne Weible è ancora un giovane giornalista luterano di Myrtle Beach (South Caroline), proprietario di quattro testate. La sua vita non è stata facile: ha appena divorziato dalla moglie e abbandonato quattro figli, ora sta ricominciando una nuova vita con una nuova famiglia. E’ tanto irritato con Dio da non voler più frequentare la Chiesa. Ma Maria ha un progetto su di lui e irrompe all’improvviso nella ...

Esce “L’occhiale indiscreto” di Ennio Flaiano : una raccolta dei suoi imperdibili pezzi giornalistici. Ecco un estratto in esclusiva per FqMagazine : “Perdonatemi, ho vissuto abbastanza per poter affermare in piena coscienza che dietro ad ogni italiano, me e voi compresi, si nasconde un cretino”. Lo ha scritto Ennio Flaiano nel 1971 sull’Espresso, ma lo potete leggere ora, in una imperdibile raccolta di pezzi giornalistici che lo scrittore di Pescara dedicò alla cronaca e al costume, dal 1941 al 1972. Da poco pubblicata da Adelphi, nella sua Piccola Biblioteca, s’intitola ...

Ragazzo cerca d’imitare giochi di 50 sfumature di grigio ma viene ritrovato in una fattoria impiccato : E’ finita molto male per un Ragazzo di 23 anni Toby Rose che aveva letto il libro “50 sfumature di grigio” e aveva in mente di imitare con la ragazza qualche gioco descritto nel best seller . Il Ragazzo era dato per disperso ma poi è stato ritrovato in una fattoria con gli arti legati e impiccato. Il 23enne, come riferito dal medico legale, aveva confidato alla ragazza Jade Wilkins che il libro “50 sfumature di grigio” gli era ...

Pamela Prati a Non è l'Arena : "La foto e il video con Mark Caltagirone? L'ho fatto per difendere la mia famiglia. Sono stata una cretina" : Pamela Prati ha ripercorso l'intera vicenda legata alla fake news riguardante il suo matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone a Non è l'Arena, programma condotto da Massimo Giletti, in onda su La7.La showgirl 60enne ha esordito, ribadendo di non essere stata complice di Eliana Michelazzo e di Pamela Perricciolo, mai nominate dalla Prati durante l'intervista:prosegui la letturaPamela Prati a Non è l'Arena: "La foto e il video con Mark ...

La mamma del finto Sebastian Caltagirone a Pamela Perricciolo : "Perché mi hai fatto una cosa del genere?!" (video) : Barbara D'Urso, stasera, domenica 22 settembre 2019, ha ospitato Barbara, mamma del finto Sebastian Caltagirone, coinvolto, a suo malgrado, nel Prati gate. La donna ha ribattuto, con fermezza e tenacia, alle varie dichiarazioni di Pamela Perricciolo: Non ho mai lasciato mio figlio con lei. E' venuto una volta con me e mio marito al ristorante quando è stata scattata una foto ed il giorno della merenda. Non ho mai preso soldi da lei. Lei mi ha ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Una splendida giornata - il giro dopo il pit-stop ha fatto la differenza” : Sebastian Vettel vince il Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno e spezza un digiuno che si stava iniziando a fare pesante per un campione del suo livello. dopo la beffa subita a Montreal finalmente il tedesco può tornare a sorridere in cima al podio regolando il compagno di scuderia dopo un lungo inseguimento tra i muretti di Marina Bay, circuito nel quale ha conquistato il quinto successo in carriera, staccando Lewis Hamilton che rimane ...

C'ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD/ L'atto d'amore di Tarantino verso il cinema : C'ERA una VOLTA a… HOLLYWOOD di Quentin Tarantino non è un film nostalgico, non è un film che rimpiange un cinema che non c'è più